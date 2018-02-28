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Hava kompresörü çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da marangozdan, hava kompresörü çalan Ramazan E

28 Şubat 2018 12:21

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da marangozdan, hava kompresörü çalan Ramazan E. (37) yakalandı. Ramazan E.’nin kompresörü motosikletle taşıdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi\'ndeki Mobilyacılar Sitesi\'nde meydana geldi. Sabah işyerine gelen Mehmet Erdem, hava kompresörünün çalındığı fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın işyerine gelerek, kompresörü motosikletinin arkası koyup çaldığı tespit edildi. Hırsızlıktan suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ramazan E., kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen Ramazan E., sorgusunda kompresörü tanımadığı bir kişiye sattığını söyledi.
Ramazan E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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