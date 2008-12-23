Hava kirliliğinin nedeni ucuz kömür

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yazıklar olsun. Doğalgaz alamayan bir bölgede tabii ki kömür yakılacak. Eğer iddialıysan, gel seninle o eve ben gideyim. Ama, ya gazeteni kapatacaksın ya da yalan yazmayacaksın” diye tepki gösterdiği manşetleri, Denizli Belediye Başkanvekili AKP’li Sezai Günalp doğruladı.



Kentleşme sorunlarıyla ilgili sempozyumda hava kirliliğine ilişkin eleştirilere yanıt verirken, kirliliğin nedeninin ekonomik kriz olduğunu ileri süren Günalp, vatandaşların doğalgazdan vazgeçip daha ucuz olan kalitesiz kömüre yöneldiğini söyledi.



‘Neden ekonomik kriz’



Günalp, “Geçtiğimiz kış döneminde Denizli’de 25 bin doğalgaz abonesi vardı. Bu kış doğalgaz abonesi sayısı 45 bini buldu. Biz, ‘Doğalgaz kullanıcısı arttı, kirlilik azalacak’ diye düşünüyorduk ama yanıldık. Kirlilik daha da arttı. Çünkü, insanlarımız, ekonomik kriz yaşadığından kalitesiz kömür kullanıyor.



Birçok doğalgaz abonesi kömür yakıyor. Denizli’nin yaşam kalitesi çok düşük. Bu durumdan biz de memnun değiliz” dedi.

