Hava kirliliği verileri açıklandı

Kasım ayında Türkiye genelinde en yüksek kükürtdioksit ortalaması Samsun'da, partiküler madde ortalaması ise Iğdır'da gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin hava kirliliği verilerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında kükürtdioksit ortalamalarının en yüksek bulunduğu il ve ilçe merkezleri kirlilik sırasına göre Samsun, Kars, Bitlis, Edirne ve Kütahya oldu.



Aynı dönemde partiküler madde ortalamalarının en yüksek bulunduğu il ve ilçe merkezleri ise kirlilik sırasına göre Iğdır, Kahramanmaraş (Elbistan), Kütahya, Van, Karabük ve Konya olarak belirlendi.



Kasımda il ve ilçe merkezlerinde ölçüm yapılan istasyonlardan elde edilen kükürtdioksit ortalamaları incelendiğinde, kısa vadeli sınır değeri ve ilk seviye uyarı eşiği Samsun'da aşıldı.



Aynı dönemde partiküler madde ortalamaları incelendiğinde, Kısa Vadeli Sınır değeri Iğdır'da, İlk Seviye Uyarı eşiği Denizli, Isparta, Kahramanmaraş (Elbistan), Şanlıurfa, Iğdır ve Karabükte aşıldı.

