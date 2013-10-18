Hava kirliliği kanser yapıyor

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın raporuna göre, açık hava kirliliği kansere neden oluyor.

Açıklamada, kansere yol açan maddeler bakımından hava kirliliğini, tütün dumanı, UV radyasyonu ve plütonyum ile aynı kategoride sınıflandırıldığı bildirildi.

Hava kirliliğine bağlı 2010 yılında akciğer kanserine yakalananların sayısının 223 bin olduğu tahminine yer verilen açıklamada, hava kirliliğine bağlı akciğer kanserine yakalanma riskinin önemli oranda arttığı ve 3,2 milyon kişinin erken ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Hava kirliliğine bağlı ölümlerin yarısından fazlasının Çin ve Doğu Asya ülkelerinde olduğu sanılırken, özellikle hızlı sanayileşme nedeniyle Pekin gibi kentlerde yoğun hava kirliliği yaşandığı hatırlatıldı.



'Başta gelen etken'



IARC'nin kanserojen maddelerin sıralamasının yapılmasından sorumlu Monografi Bölümü Başkanı Kurt Straif, yaptığı açıklamada, "Dışarıdaki hava kirliliği, genel sağlık açısından tehlike oluşturmasının yanı sıra kansere bağlı ölümlerin de başta gelen çevresel nedenini oluşturuyor" dedi.



'Önemli bir adım'



Açık hava kirliliğinin insanlar için kanserojen olduğunu sınıflandırmayı 'önemli bir adım' diye nitelendiren IARC Direktörü Christopher Wild de, hava kirliliğini dünya genelinde azaltmak için birçok etkili yol bulunduğunu ve bu raporun uluslararası topluma daha fazla erteleme olmadan eyleme geçmesi için güçlü bir sinyal olduğunu kaydetti.



ABD'deki astım oranı



Çevre Koruma Ajansı Başkanı Gina McCarthy de ABD'de, Obama yönetiminin belirlediği yeni standartların, kömür yakıtlı santrallerin yaydığı karbon kirlilik miktarını sınırlamayı amaçladığını belirterek, ülkenin astım oranlarının son 30 yılda iki kat arttığına dikkati çekti.

Öte yandan, eldeki verilerin, hava kirliliği ile idrar torbası kanseri arasında da bağlantı olabileceğini gösterdiği bilgisine yer verildi.