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Hava-İş: THY son 24 saatte 350 seferi iptal etti

Günlük ortalama bin sefer yapılan Türk Hava Yolları'nda sefer sayısının 650'ye düştüğü belirtiliyor

18 Mayıs 2013 22:57

Hava-İş Sendikası 4. gününe giren THY grevine katılan çalışan sayısının 2 bini aştığını duyurdu. Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin yaptığı açıklamada "Son 24 saatte THY 350 seferi iptal etti" dedi.

Etkin Haber Ajansı'nın haberine göre, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü önünde bekleyen grevci işçilere hitaben bir konuşma yapan Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin, "İşveren basında grevimiz yokmuş gibi yansıtıyor, bizi teslim almaya çalışıyor. Ama şunu bilsinler biz asla teslim olmayız. İşveren 'Biz istediklerimizi vereceğiz' diyor, ama hayır biz istediklerimizi alacağız" diye konuştu.

Sendikalar ve siyasi partilerden büyük destek aldıklarını belirten Ayçin, "Onlar bizi unutturmaya çalışıyorlar ama biz unutulup gitmeyeceğiz. Biz büyüdükçe yürüyeceğimiz yol kısalacak. Dün bir çağrı geldi, bize dayatma yapmaya çalışıyorlar, gelin bizim şartlarımızı imzalayın diyorlar. Ama bunu kabul etmeyeceğimizi THY öğrenecek. Biz üyelerimizden başka kimseden talimat almayız" şeklinde konuştu.

Türk Hava Yolları yetkilileri grev nedeniyle sefer aksaması yaşandığını belirtirken, havaalanından gelen bilgiler ise bu açıklamaları yalanlıyor. Günlük ortalama bin sefer yapılan Türk Hava Yolları'nda sefer sayısının 650'ye düştüğü, yönetimin çok sayıda seferi birleştirmek zorunda kaldığı öğrenildi. Grevci işçiler son 24 saatte 350 seferin iptal edildiği bilgisini verdi.

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