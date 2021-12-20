Hava-İş, THY'den yüzde 100 zam talep edecek

Türk Hava Yolları'nda (THY) çalışan 28 bin işçinin yaklaşık 24 binini temsil eden Hava-İş sendikası, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde enflasyona ilave yüzde 100 zam talebinde bulunacak.

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “27. Dönem TİS sürecimizi, THY AO’na talep taslağımızı göndererek başlattık… TİS masasına, enflasyona ilave olarak yüzde 100 zam talebi ile oturacağız” dedi.

Asgari ücret 2022 yılı için yüzde 50 artışla 4,253 lira olarak açıklanmıştı.

Ücretlere indirim yapılmıştı

THY ve Hava-İş pandemi döneminde işten çıkarmaların önüne geçebilmek için 2020’nin Ağustos ayında çalışan ücretlerinde 2021’in sonuna kadar yüzde 30-50 aralığında indirim yapılması konusunda anlaşmıştı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yaptığı açıklamada, ücret artışları konusunda 2022 başından önce mutabakat sağlamayı umduklarını ifade ederek,

“Biz de onların hak ettiği iyileştirmenin bir an önce olması kanaatindeyiz… Bu müjdeyi sene sonu gelmeden verme niyetindeyiz… Vereceğimiz farklarla onları memnun ettirecek bir hamle yapacağız” dedi.