HAVA-İŞ Başkanı: Her şey hayrımıza olacak. Herkesi işe alacağız

HAVA-İŞ sendikasına bağlı THY çalışanlarının Mayıs ayından beri sürdürdükleri grevde yedi ay sonra anlaşma sağlandı. HAVA-İŞ Başkanı Ali Kemal Tatlıbal 15 Mayıs 2013'te başlayan grev için "İmzalar atıldı. Her şey hayrımıza olacak. Herkesi işe alacağız" dedi.

Toplu sözleşme görüşmelerindeki tıkanma nedeniyle 15 Mayıs 2013'te greve giden HAVA-İŞ sendikasına bağlı işçiler ile THY arasında anlaşmaya varıldı. 2012 yılında ki grev nedeniyle THY'nin 305 çalışanını işten çıkarmasından bu yana süren gerilimde sona gelindi. HAVA-İŞ sendikasının on gün önce yapılan Olağan Genel Kurul sonrası yeni seçilen Ali Kemal Tatlıbal başkanlığındaki yönetimi, 15 Mayıs 2013’te başlayan grevde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Akşam saatlerinde THY Genel Müdürlük binasında bir araya gelen işveren ve sendika yetkilileri anlaşmaya vardıklarını, geniş açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdiler. Hava-İş Sendikası Başkanı Ali Kemal Tatlıbal Genel Müdürlük binasından ayrılırken yaptığı kısa açıklamada “İmzalar atıldı. Her şey hayrımıza olacak. Herkesi işe alacağız" dedi.

Hava İş Genel Kongreye gitmişti. 7-8 Aralık’ta yapılan seçimlerde 24 yıl Hava İş Başkanlığı yapan Atilay Ayçin, seçimi kaybetmiş, Ali Kemal Tatlıbal Hava-İş Sendikası Genel Başkan'ı olmuştu.

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ve yönetim kurulu üyeleri, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’yu dün makamında ziyaret ederek tanışmıştı. Tanışma toplantısı ile ilgili olarak sendika tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Samimi bir havada geçen görüşmede Genel Başkan Tatlıbal yeni göreve gelen Yönetim Kurulu’nun talepleri doğrultusunda grevin bitirilerek iş barışının yeniden sağlanmasının ilk hedefleri olduğunu belirtti."

Geniş açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağı bildirildi.

305 işçi işten çıkarılmıştı

Toplu sözleşme görüşmelerindeki tıkanma nedeniyle HAVA-İŞ sendikası çalışanları 10 Nisan 2013 tarihinde 15 Mayıs 2013 tarihinde greve gitme kararı almıştı. Mayıs ayından beri uzlaşma sağlanamadığı için grev uzamıştı. 2012 Toplu sözleşme görüşmelerinde ise greve katılan 305 çalışan işten çıkarılmış, iş mahkemelerine açılan işe dönüş davaların büyük kısmı kazanılmasına rağmen çalışanların işe iade sorunu devam ediyordu.