Hava-İş 15 Mayıs'ta greve gidiyor!

THY yönetimi ile 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşamayan Hava-iş 15 Mayıs'ta greve çıkma kararı aldı. Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin, sendikanın genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü toplanan yönetim kurulunun aldığı kararı okudu.

Sürecin anlatıldığı kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bu iyi niyetli tutum ve barışçıl çabalara rağmen uyuşmazlık konuları konusunda sendikamızın kamuoyu ile paylaştığı gibi işverence olumlu bir yeni toplantı çağrısı tarafımıza iletilmemiştir. Bunun üzerine sendikamızın yasal ve anayasal güvence altında olan grev uygulama işleminden başka bir yolu kalmamıştır. Bu yasal hak çerçevesinde yönetim kurulumuz olağanüstü toplantı yaparak; 6356 sayılı yasanın 60. maddesi ve diğer ilgili maddeleri uyarınca, THY Genel Müdürlüğü ve bağlı iş yerleri işletmesinin tüm iş yerlerinde 15 Mayıs Çarşamba günü, grevin uygulamaya konulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Üyelerimize güveniyoruz. THY'nin bu greve 1 gün bile dayanamayacağını biliyoruz. Hava-İş üyeleri sağduyu ve sabırla uzlaşmayı desteklediler, ancak işveren bu grevi kendisi istedi. Bu nedenle oluşabilecek olumsuzlukların tek sorumlusu THY AO yönetimidir. Hava-İş, 15 Mayıs'a kadar çözüm ve görüşmelere açıktır."

Bu arada, Hava-İş üyeleri, grev kararını, THY Genel Müdürlük binasına astı.

'THY lokavt kararı almayacak'

THY'den yapılan açıklamada, Hava-İş'in uzlaşmaz ve dayatmacı yaklaşımları nedeniyle bugüne kadar sonuca bağlanamayan 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, sendikanın 15 Mayıs'ta grev uygulamasına başlanacağını ilan ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, THY'nin büyüme sürecinin artarak devam ettiği bu dönemde alınan grev kararının ne şirkete ne de çalışanlara herhangi bir yarar sağlamayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"THY, alınan grev kararına karşılık lokavt kararı almayacaktır. THY'nin faaliyetleri aksamadan sürecektir. Hava-İş'in bu sorumsuz karardan vazgeçerek, 16 bin çalışanın bir an önce imzalanmasını beklediği Toplu İş Sözleşmesi'ni imzalayacağını ümit ediyoruz. Sendikanın bu sorumluluğu göstermemesi halinde çalışanlarımızın, grev uygulamasına izin vermeyeceklerine, ülkemizin dünyadaki gururu haline getirdikleri şirketlerine ve geleceklerine sahip çıkacaklarına, greve katılmayarak çalışma haklarını kullanacaklarına inanıyoruz. Hava-İş'i yasadışı eylem sebebiyle iş akdi feshedilen 305 kişinin işe alınması dayatmasından vazgeçerek, 16 bin kişinin bir an önce sonuçlanmasını beklediği Toplu İş Sözleşmesi'ni imzalamaya davet ediyoruz."

29 Mayıs 2012 grevi

Hava-İş sendikası 29 Mayıs 2012 tarihinde de toplu iş sözleşmelerinin ardından greve kararı almıştı. THY çalışanları arasından çoğunlukla kabin ekipleri ve teknik kadro katıldığı grevde yapılan protesto yürüyüşüne polis sert müdahele etmişti.

30 Mayıs'ta greve katıldıkları gerekçesi ile 305 işçi sms yolu ile işten atılmıştı.

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından hazırlanan teklifle 'hava iş kolunda grev yasağı' yürürlüğe konulmuştu.

Redhack kızıl hackerlar grubu da greve destek vermiş, THY'nin internet sitesini çökertmişti.

Şirketten siparişle grev yasağı yasası

Grev hakkı yasağının havacılık sektöründe de uygulanmasına ilişkin yasa teklifini veren AKP Milletvekili Metin Külünk, THY yönetiminin yasanın geçmesi için TBMM'ye başvurduğunu belirtmişti.