"Hava insanlar için soğuksa, köpekler için de soğuk"

Balıkesir'in Erdek ilçesinde zorlu kış koşulları etkili olurken; Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Erdek Temsilcisi Eva Otansev, bu ortam ve koşullardan sokak hayvanlarını da olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. Otansev, köpeklerin üşümediği düşüncesinin yanlış olduğunu belirterek, “Hava, insanlar için soğuksa, köpekler için de soğuktur” dedi.

HAYTAP Erdek Temsilcisi Eva Otansev, yoğun kış şartlarında, sokak hayvanlarının aç kaldığını vurgulayarak, “İçinde bulunduğumuz şu zor kış döneminde aç kalan sokak hayvanlarını biraz olsun doyurmak için kuru mama ve makarna bırakıyoruz. Sokak köpeklerinin bol olduğu Ocaklar Mahallesi ‘Oduncu’ bölgesi de bu noktalardan biri. Sokak hayvanlarının, vatandaşlara saldırdığı iddiaları ise doğru değil. Hiçbir köpek, kendisine zarar vermeyen insana saldırmaz. Hele hele karnı doyan bir sokak köpeği asla saldırıda bulunmaz” diye konuştu.

"Okulları tatil edecek kadar sert kışın yaşandığı bölgelerde, köpekleri dışarıda bağlamayın"

Önümüzdeki günlerde, İstanbul’da yaptırılıp her biri 6 kilo kuru yem alabilen mama beslenme odaklarını Erdek’e getireceklerini açıklayan Otansev, “Bunların 3’ünü ilçe merkezine, birini Ocaklar’a ve birini ise Narlı Mahallesi’ne koyacağız” diye konuştu. Otansev, şöyle devam etti:

“Unutmayın ki, hava eğer sizin için soğuksa, sokak hayvanları için de soğuktur. Her hayvan hakkı savunucusunun, özellikle kış aylarında sıkça tekrarlaması gereken bu gerçeğin ışığında, okulları tatil edecek kadar sert kışın yaşandığı bölgelerde, köpekleri dışarıda zincire bağlamayın. Bahçedeki köpekleri de dondurucu soğuklar geçene dek kapalı bir yere veya evinize alın. Özellikle de geceleri. Köpeklerin, tüyleri sayesinde üşümediği tamamen yanlış bir inanış. Çünkü onlar da üşüyor, hatta hipotermi ve devamında donma tehlikesi geçiriyor. Köpeklerin vücut ısısı bizden fazla, 38 ve 39 derece arasında olup, bu ısının 38’in altına düşmesi, köpekler için öldürücü olabiliyor. Soğuk iklime dayanıklı Husky, Saint Bernard, Samoyed dışındaki tüm köpekler için soğuk ciddi bir tehdit. Kısacası insanlar için soğuksa, hayvanlar için de öyle."