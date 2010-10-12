Hava hem ısınacak hem yağışlı olacak

T24 - Hafta boyunca sıcaklıklar 20 dereceyi bulacak ancak Türkiye genelinde her gün yağış görülecek. İstanbul'da yarın gece ve perşembe yağış şiddetini artırıyor, bazı günler yağmur çamur şeklinde yağacak.



Libya üzerinden lodosla gelen daha ılık hava yağmur da getirdi. Sıcaklıklar 20 dereceye yakın, güney kesimlerde ise üzerinde. Batıda çarşamba ve cuma günleri arasında yağmurlar çok daha şiddetlenecek.





Marmara bölgesi ve Batı Karadeniz'de perşembe ve cuma günleri su baskını tehlikesi de var. Bu hava kütlesinin bir diğer etkisi ise Türkiye'ye yoğun çöl tozu getirmesi, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da bazı zamanlarda yağmurlar çamur görüntüsü alacak.







İstanbul'da yarın gece ve özellikle perşembe akşamı yağmur yaşamı oldukça olumsuz etkileyebilir, su baskını riski de var. Ankara üç gün yağmurlu, yarın da 17 derece. İzmir bu hafta daha ılık ama yağmur beş gün sürecek, kentte sıcaklık 22 derece. Bursa sağanak yağmurlu, Adana da kapanıyor, sıcaklık 27 derece, cuma günü yağmur var.





Marmara'da hava biraz ısındı ama akşamlar yine çok soğuk oluyor. Bölgede önümüzdeki iki gün yağışlar yaşamı oldukça zorlaştıracak, daha da şiddetleniyor. Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ arasında günboyu kuvvetli. Haftanın geneli yağışlı geçecek.





İç Anadolu'da kapandı, bugün Eskişehir, Ankara ve Konya boyunca başlayan yağmur, üç gün tüm bölgede sağanak şeklinde sürecek. Sıcaklıklar lodosla daha yükseliyor, perşembe ve cuma 20 derceye yakın.







Ege Bölgesi hafta genelinde yağmurlu, yoğun çöl tozu geldiğinden yağmurlar zaman zaman çamurlu yağacak. Yağış yarın İzmir, Manisa ve iç kesimlerde var, perşembe ve cuma günleri ise fethiyeye kadar tüm bölgede sağanaklar olacak.





Akdeniz ılık ama hem bulutların hem de çöl tozlarının etkisiyle gökyüzü kapanıyor, Isparta ve Antalya kesiminde hafif olarak başlayan yağmurlar sonraki günlerde Adana'ya kadar görülecek. Güneydoğu'da sıcaklık 25 derece, cuma günü çöl tozu yoğunluğu artarken, yağmurlar da var.



Doğu Anadolu da bulutlanmaya başlıyor, yarından sonra Erzincan ve Erzurum arasında kısa süreli sağanaklar var.





Karadeniz'de lodos geçtiğimiz günlerdeki kadar üşütmüyor, Bolu ve Kastamonu arasında başlayacak yağmur perşembe ve özellikle cuma günü şiddetini çok artıracak, dikkatli olunmalı.





