Hava Harp Okulu'nda tören

Hava Harp Okulu'ndan mezun olan 54. dönem teğmenler, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un da katıldığı törenle diplomalarını aldı.

Hava Harp Okulu tören alanındaki diploma ve sancak devir teslim töreni, davetlilerin ve öğrenci ailelerin yerlerini almasının ardından öğrenci alay komutanlığı ve sancak kıtasının tören alanına gelmesiyle başladı. Öğrenciler bu sırada “10. Yıl Marşı”nı söyledi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Gül, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu ve Hava Harp Okulu Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Sinan Şanlı tarafından tören alanına girişinde karşılandı.

Cumhurbaşkanı Gül de öğrenci alayını yerine geçtikten sonra mezunları “Merhaba Hava Harp Okulu” diye selamladı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından konuşma yapan Tümgeneral Şanlı, “Sayın Cumhurbaşkanım, Hava Harp Okulu'ndaki eğitim ve öğretimlerini tamamlayarak Türk Hava Kuvvetleri saflarına katılan, özgür semalarımızın yılmaz bekçileri genç teğmenlerimizin diploma ve sancak devir teslim törenlerini icra etmek amacıyla huzurlarınızdayız. Şahsım ve Hava Harp Okulu personeli adına 'hoşgeldiniz' diyor, şükranlarımı arz ediyorum” diyerek konuşmasına başladı.

Tümgeneral Şanlı, öğrencilerin ailelerine seslenirken, “Karşılığı asla ödenmeyecek kadar büyük fedakârlıklarla yetiştirerek bizlere teslim ettiğiniz evlatlarınız, şimdi sizlerin ve hepimizin gurur kaynağı olmuşlardır. Onlar artık yürekleri vatan, cumhuriyet, askerlik ve havacılık sevgisi ile dolu olarak barışın ve özgürlüğün sembolü olan mavi semalarımızı korumaya adanmış yürekli ve seçkin subaylardır. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Onların yetiştirilmesinde ve başarılarındaki destekleriniz için şükranlarımı sunuyor, sizleri gönülden kutluyor, daha nice mutlulukları evlatlarınızla yaşamanızı diliyorum” dedi.



Mezunların ant içmesinin ardından dönem birincisi Haluk Yıldız, yaş kütüğüne uçak maketi çaktı. Törende daha sonra diplomalar ve dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.



Törende, sancak devir teslimi ile sancaktar ve muhafızlarına Okul Komutanı Tümgeneral Sinan Şanlı tarafından kılıç ve diplomalarının verilmesinin ardından, Hava Harp Okulu Marşı okundu. Bu sırada, davetliler ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak öğrencilere eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ayakta selamladığı tören geçişinin ardından Türk Yıldızları gösteri yaptı. Protokole gösteri öncesi şapka dağıtıldı.



Törende, ayrıca Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F-4 ve F-16 savaş uçakları da tören alanı üzerinden alçak uçuş yaptı.

