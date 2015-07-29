Hava harekatında kullanan füzelere şehitlerin isimleri yazıldı

Türk Silah Kuvvetleri'nin PKK ve IŞİD hedeflerine düzenlediği hava harekatında kullanılan füzelere saldırılarda şehit olanların isimleri yazıldı.

Son olarak PKK hedeflerinin vurulduğu hava harekatında şehit olan Necdet Aydoğdu, Müsellim Ünal, Okan Acar, İsmail Yavuz, Mehmet Koçak, Feyyaz Yumuşak, Yalçın Nane, Tansu Aydın, Muhammet Fatih Sivri ve son düzenlenen hava harekatına ismi verilen Binbaşı Arslan Yavuz'un isimleri yazıldı.



DHA'nın haberine göre, Başbakanlık Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada 28 Temmuz'u 29 Temmuz'a bağlayan gece boyunca icra edilen 'Şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız' hava harekâtında PKK'nın yurtiçi ve yurtdışında (Zap, Metina, Gara, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Kandil'de) kullandığı önceden tespit edilen sığınak, barınak, depo, lojistik nokta ve barınma alanları ile mağaraların vurulduğu belirtildi.