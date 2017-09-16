Hava gösterileri heyecanı

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / SİVRİHİSAR,(Eskişehir),(DHA)- ESKİŞEHİR\'in Sivrihisar İlçesi\'nde 2 gün sürecek \'Hava Gösterileri\'nin ilk gününde paraşüt atlayışları, planör, helikopter ve uçak gösterileri yapıldı.

Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki \'Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri\'nde bugün \'Hava Gösterileri\' etkinliği düzenlendi. Etkinliği Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Türkiye\'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ile birlikte çok sayıda kişi izledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açış konuşmasını Vali Özdemir Çakacak yaptı. Çakacak Eskişehir\'in raylı sistemlerin ve havacılığın merkezi olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

\"Eskişehir sanayisiyle, raylı sistemlerde ve havacılıkta merkez olması dolayısıyla Anadolu\'nun parlayan yıldızı. Gerçekten bu raylı sistemler test merkeziyle Eskişehirimiz raylı sistemlerde merkez olmuştur. Yine havacılık araştırma merkeziyle, özel kuruluşlarıyla, kamu kuruluşlarıyla havacılığın da merkezi. Tabi ki bugün burada izleyeceğiniz bu gösterilerde bu merkez dolayısıyla sivil havacılık gösteri merkezi Eskişehir\'den başka, Sivrihisar\'dan başka ülkemizde herhalde yok. Dolayısıyla bu konuda da Eskişehir merkez. Böyle bir yere sahip olduğumuz için Eskişehirliler adına gurur duyuyoruz. \"

Yapılan konuşmaların ardından paraşüt atlayışları gerçekleştirildi, ardından planör, helikopter ve uçak gösterileri sunuldu. Bisiklet yarışının da düzenlendiği etkinlikte Ali İsmet Öztürk de uçakla akrobasi gösterisi sundu.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi\'ndeki \'Hava Gösterileri\' etkinliğine ABD, Almanya, İtalya ve İngiltere\'den de pilotlar katıldı. \'Havacılık Fuarı\'na da dönüşen etkinliğe bu yıl TAI / TUSAŞ sponsor oldu. TAI\'nın \'Hürkuş\' eğitim uçağı ile \'Atak Helikopteri\' de Sivrihisar Airshow\'da yerini aldı. Etkinlikte Türkiye\'nin en yaşlı tayyaresi Boeing-Stearman ve MD-500 Helikopter gösterisi de sunuldu.

Sivrihisar\'daki Hava Gösterileri yarın gerçekleştirilecek olan etkinliklerle sona erecek.



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