Hava durumu 150 yaşında

T24 - Bilinen ilk hava durumu tahmini, 150 yıl önce ilk kez yayımlandı. İngiliz Times gazetesi tarafından 1 ağustos 1861 günü yayımlanan hava durumu tahmini sadece dört satırdan oluşuyordu.İngiltere'nin dört ayrı bölgesindeki hava durumuna dair tahminlerin yer aldığı rapor, İngiltere Ticaret Bakanlığı'nın meteoroloji bölümü tarafından oluşturulmuştu.



Bu sebeple bölümün idarecisi Amiral Robert FitzRoy hava durumu tahminlerini başlatan isim olarak tarihe geçti.Söz konusu birim ilerleyen yıllarda Meteoroloji Dairesi ismini alarak, İngiltere'de yapılan hava durumu tahminlerini bugüne dek yayınlamaya devam etti.



İngiltere'de hava durumunun televizyonda ilk kez yayınlanması ise 1936'da gerçekleşti.Bu dönemde ekranda yer alan tahminler, masa başında oturan bir sunucunun hava durumu metnini okumasından ibaretti.



1960larda sunucular ilk kez ayağa kalktılar, ve arka planda yer alan İngiltere haritası üzerinden tahminlerini aktardılar.1970ler televizyondaki hava durumu tahmini programlarının renklendiği, kadın sunucuların görüldüğü dönem oldu.1990lardan itibaren bilgisayar destekli grafikler hava durumu programlarını bugünkü biçimine yakın hale getirdi. Ancak 150 yıl geçmesine rağmen hava durumu tahminlerinin güvenilirliği halen yaygın bir tartışma konusu.





