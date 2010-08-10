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HAVA DESTEKLİ OPERASYON PKK'YA YÖNELİK İSTANBUL (A.A)

10 Ağustos 2010 13:33

-HAVA DESTEKLİ OPERASYON PKK'YA YÖNELİK İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - İstanbul'un Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen helikopter destekli operasyonun PKK terör örgütü üyelerine yönelik olduğu ve 2'si kadın 21 kişinin yakalandığı öğrenildi.  Alınan bilgiye göre, PKK terör örgütüne yönelik koordineli olarak çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde bazı yerlere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Bir polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda, eylem hazırlığı içinde bulundukları öne sürülen 2'si kadın 21 kişiyi yakalandı.  Polisin, söz konusu örgüte ve yakalanan üyelerine yönelik çalışmasının sürdüğü belirtildi.  

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