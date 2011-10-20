-Hava destekli kara harekatı başlatıldı ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari'de 24 askerin şehit olduğu terör saldırılarının ardından yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde 5 ayrı bölgede toplam 22 taburla hava destekli kara harekatı başlatıldığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, 19 Ekim 2011 saat 01.00 civarında bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından, Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çukurca yakın emniyet unsurunun konuşlandığı Asayiş Tepesi, polis ve jandarma lojmanları, Kavuşak, Barakambi Tepe, Keklikkayası Tepe, Baski Tepe, Han Tepe ve Gazi Tepe üs bölgeleri olmak üzere 8 ayrı bölgeye eş zamanlı olarak silahlı saldırıda bulunulduğu anımsatıldı. Açıklamada, saldırı haberinin öğrenilmesi üzerine Hakkari'deki Kobra helikopterleri, ambulans helikopterler ve uçarbirlik harekatı için Skorsky genel maksat helikopterlerinin hazır edildiği vurgulanırken, ''Ayrıca bölgeye İnsansız Hava Aracı (İHA) sevk edilmesi emredilmiş, ancak İHA kötü hava şartları nedeniyle Batman'dan havalanamamıştır. Hava şartlarının düzelmesi ile birlikte, insansız hava aracı saat 15.26 dan itibaren Çukurca bölgesinden görüntü aktarmaya başlayabilmiştir'' ifadelerine yer verildi. -01.48'de helikopterler bölgeye intikale geçti- Açıklamada, saat 01.48'de 2 Kobra helikopteri ve 2 Skorsky helikopteri ile 1 Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi ve 1 Polis Özel Harekat (PÖH) timinin olay bölgesine intikale başladığına yer verilirken, ''İntikali müteakip bölgedeki terörist hedefleri ateş altına alınmıştır. Bu kobra helikopterleri yakıt ve mühimmat ikmali için bölgeden ayrılırken saat 03.07 de Şırnak'ta bulunan diğer bir Kobra kolu ve bir Skorsky helikopteri bölgeye intikal ettirilmiş, saat 04.55'e kadar bölgedeki terörist hedeflerinin ateş altına alınmasına devam edilmiştir'' denildi. Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, ''Saldırıya uğrayan sekiz bölgede, bölücü terör örgütü mensuplarına derhal ateşle karşılık verilmiş, ayrıca saat 03.28'den itibaren olay bölgesinde sürekli olarak havada F-16 ve F-4 savaş uçakları hazır bulundurularak gün boyunca teröristlerin bulunduğu değerlendirilen hedeflere taarruzi hava harekatı icra edilmiştir'' ifadeleri yer aldı. -Ölü ve yaralı terörist sayısı daha fazla- Çatışmalar sırasında şehit olan toplam 24 asker ve 18 yaralının Hakkari ve Şırnak'taki hastanelere sevkinin 02.10'dan itibaren başlatıldığına yer verilen Genelkurmay açıklamasında, tahliyelerin 11.30'da sona erdiği kaydedildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve beraberinde kuvvet komutanlarının bölgeye intikal ettiğine de dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''19 Ekim 2011 saat 12.50'den itibaren çatışma bölgelerini takviye etmek maksadıyla 4 komando taburu, teröristlerin muhtemel kaçış bölgelerine helikopterlerle indirilerek bölgede temas araması faaliyetine başlanmıştır. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde Keklikkayası T. üs bölgesinde iki, Asayiş T. de bir olmak üzere toplam üç terörist, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 18 adet patlamamış RPG-7 roketatar mühimmatı, 15 adet el bombası, 12 adet dolu şarjör, 8 adet el telsizi, 3 adet hücum yeleği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Örgüte ait telsiz konuşmalarından terörist zayiatının (ölü ve yaralı) daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.'' -22 tabur operasyonda- Terörist grupların tespit edildiği yerlere yönelik hava destekli operasyonların devam ettiğine de vurgu yapılan Genelkurmay açıklamasında, ''Meydana gelen bu olaylar üzerine hain eylemi gerçekleştiren terör örgütü üyelerini bularak etkisiz hale getirmek maksadıyla yurt içinde ve sınır ötesinde (Irak kuzeyinde) toplam beş ayrı bölgede komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Özel Kuvvetlerden oluşan toplam 22 tabur ile geniş kapsamlı hava destekli kara operasyonlarının icrasına başlanmıştır'' bilgisine yer verildi. -4 yaralı GATA'ya sevk edildi Açıklamada ayrıca, 19 Ekim günü saat 17.00'de durumu ağır olan 4 yaralının Şırnak'tan ambulans uçak ile GATA'ya sevk edildiği; diğer yaralı 14 askerin tedavilerinin ise Şırnak ve Hakkari'de askeri hastanelerde sürdüğü kaydedilirken, komutanların yaralı askerleri tek tek ziyaret ettiğine dikkati çekildi. Genelkurmay açıklamasında, olayla ilgili olarak Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı ve Çukurca Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatıldığı belirtilerek ''TSK mensupları bölgelerinde görevlerini ecdadına yaraşır bir şekilde, bu toprakları bize emanet etmiş aziz şehitlerimizin şahitliğinde yapmaya devam edecektir'' denildi.