Hava 8 derece ısınacak

Türkiye uzun bir aradan sonra ısınmaya başlıyor, Sibirya soğukları bu hafta yerini Mısır üzerinden gelecek daha ılık havaya bırakıyor. Sıcaklık 5 ila 8 derece artacak. Sıcaklık perşembe günü İstanbul’da 16, Antalya’da 20 dereceyi görecek.



Türkiye daha ılık geçecek bir haftaya başladı. Sıcaklık üç gün içinde Marmara, Ege ve Akdeniz’de 20 dereceye yaklaşacak ve perşembe günü İç Anadolu’nun batısında Eskişehir ve Konya çevresinde dahi uzun bir aradan sonra 10 dereceyi geçecek.

Sıcaklığı yükselten lodos çarşamba günü Marmara ve Ege geneline hafif yağış da getirecek. Çarşamba günü İstanbul ve İzmir yağışlı olacak. Lodosun getireceği bu yağış sıcaklığı fazla düşürmeyecek. İç ve Doğu kesimlerde cumaya kadar yağış beklenmiyor.



Doğu Anadolu’da dondurucu soğuklar iki gün daha etkili olacak, sıcaklık Erzurum’da gece -30 derece civarında gündüz ise -15 dereceyi fazla geçemiyor. Sıcaklık Doğu Anadolu’da perşembe günü biraz artacak ve Erzurum’da -4 dereceye çıkabilecek.



Bu hafta yağış ve rüzgarın zayıflamasıyla oluşacak yoğun sis hava ve kara ulaşımını aksatabilir. Yarın Marmara, Bolu, Afyonkarahisar, Kütahya, Ankara, Çankırı ve iç kesimler boyunca sis bekleniyor.



Hafta sonu kuzeyde sıcaklığın yeniden düşmesi bekleniyor. Cumadan itibaren iç ve doğu kesimler yeniden yağış almaya başlayacak.

