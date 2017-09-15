Hatun Tuğluk'un cenazesindeki olaylarla ilgili 6 kişi aranıyor

Tutuklu eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınan 4 kişinin sorgusu sürüyor. Olayla ilgili 6 kişi ise aranıyor.

İncek Mahallesi Mezarlığı'na gelen bir grup, cenazeye saldırdı.

Burada toprağa verilen Hatun Tuğluk’un naaşı, olayların büyümesi üzerinde mezardan çıkartıldı.

78 yaşında vefat eden Hatun Tuğluk’un cenazesi daha sonra götürüldüğü Tunceli’de toprağa verildi.



Özel izinle annesinin Ankara'daki cenaze törenine katılan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ise buradaki törene katılamadı.

Olaylarla ilgili harekete geçen Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcığı, soruşturma başlattı.

NTV'den Gökhan Gerçek’in verdiği bilgiye göre; güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle olaya karışan şüpheliler tespit edildi. Gözaltına alınan 23 kişiden 19’u daha sonra serbest bırakıldı.



Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürerken, 6 kişinin aranmasına ise devam ediliyor.



Soruşturmada şüphelilerin slogan ve sataşmalarda bulunduğu, cenazeye herhangi bir fiili müdahale yapılmadığı tespit edildi.

Zanlılarla ilgili soruşturmanın toplantı ve gösteri yasasına muhalefetten başlatıldığı öğrenildi.



HDP milletvekili Aysel Tuğluk’un başvurusu üzerine soruşturmanın nefret suçunu da kapsayabileceği bildirildi.