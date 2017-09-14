Hatun Tuğluk'un cenazesi Tunceli'de toprağa verildi

Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA)- ANKARA\'da dün yaşamını yitiren ve bir grubun tepkisi nedeniyle İncek Mezarlığı\'na defnedilmesinden vazgeçilerek Tunceli\'ye getirilen tutuklu HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesi Hatun Tuğluk\'un cenazesi, memleketi Tunceli\'de toprağa verildi. Cenaze cemevine getirilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla Aysel Tuğluk\'un ağabeyini arayarak olaya duyduğu tepkiyi dile getirdi ve başsağlığı dileğinde bulundu. Cenazeye katılan HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, \"Aysel Tuğluk arkadaşımız, şu anda Ankara\'da Hatun ana ile birlikte oturduğu evde. Annesinin cenazesine gelmesine bile izin vermediler\" dedi.

Ankara İncek Mezarlığı\'nda dün gece toprağa verilen ve defin işlemi sırasında toplanan 40-50 kişilik grubun saldırısı üzerine yakınları tarafından mezarlıktan çıkarılan tutuklu HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesi Hatun Tuğluk\'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Tunceli\'ye getirildi.

Cenaze konvoyunu Tunceli\'ye 8 kilometre mesafede bulunan Akbuluk Köyü\'nde aralarında, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Alican Önlü\'nün de bulunduğu 5 milletvekili ile bir grup vatandaş karşıladı. Cenaze daha sonra Tunceli cemevine götürülerek burada Alevi inancına göre tören yapıldı. Cenaze namazı sırasında bir Alevi dedesi Hatun Tuğluk\'un Ankara\'da gömülmesine izin verilmemesini yüksek sesle Zazaca yaptığı konuşmada kınadığını, yapılanların \'vahşet\' olduğunu dile getirdi.

Hatun Tuğluk\'un cenazesi cemevine getirilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aysel Tuğluk\'un ağabeyi AIlaattin Tuğluk\'u telefonla arayarak, \"Yaşanan olayları tasvip etmek mümkün değil. Örf ve geleneklerimizde böyle bir durumun olması mümkün değil, böyle bir olayın yaşanması bizleri çok üzmüştür çok üzgünüm. Yaşananları kabul etmiyorum. Başsağlığı diliyorum\" dedi.

BEŞTAŞ: BİZE DERSİM VE MADIMAK KATLİAMINI TEKRAR YAŞATTILAR

Dini tören bittikten sonra HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş bir konuşma yaptı. HDP\'li Beştaş, dün gece yaşananları anlatırken, \"Bize Dersim katliamını, Madımak katliamını tekrar yaşattılar. Acımız büyük, Hatun anamızı kaybettik. Ama acımızı kat ve kat arttıran başka bir olay da oldu. Dün Ankara İncek\'te bu topraklarda yeni bir vahşet yaşadık. 1938 Dersim Katliamını, Sivas katliamındaki Madımak\'ı, 1915\'i dün Ankara\'da bize tekrar yaşattılar. Bunu yapanları, buna izin verenleri, göz yumanları Dersim\'den lanetliyoruz, kınıyoruz. Adım adım bu ülkede halkları bir birine düşürdüler. İnançları birbirlerine düşürdüler. Kutuplaştırdılar. Artık cenazeye saygı diye bas bas bağıranlar, bugün cenazelerimize en büyük saygısızlığı yapıyorlar\" dedi. Konuşmasında İçişleri Bakanı\'nı da suçlayarak Meral Danış Beştaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Her gün cenazelerimize, mezarlıklarımıza saldırılarından tanıyoruz onları. Çünkü, onlar ırkçı bir zihniyetle ölülerimize bile artık saygı duymuyorlar. Dün de Hatun anaya bunu yaptılar. Hatun anamızı her gün evinin penceresinden, balkonundan gördüğü İncek\'deki mezarlığa gömülmesine izin vermediler. Bu sıradan bir olay değil. Bu vasat bir olay değil. Bu, Valinin söylediği gibi bir \'sataşma\' değil. Büyük de bir utanmazlık içindeler. Bakan Soylu bugün açıklamış. Demiş ki ben mezarlığa gittim. Tekrar defnetmelerini istedim. Hayır gelmedin. Önce o ırkçı grubun, o güruhun örgütlenen eyleminin ortaya konulmasını izlediniz. Göz yumdunuz, desteklediniz. 3 kişinin basın açıklaması yaptığı yere yüzlerce polis akrap ve TOMA ile gelenler Aysel Tuğluk arkadaşımızın annesinin cenazesinin defnedilmesinde hiç bir güvenlik önlemi almayarak bunu teşvik etmiştir.\"

HDP\'li Beştaş, konuşmasında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ\'ın konu ile ilgili sözlerini de gündeme getirerek, \"Bekir Bozdağ, bu sabah çıkıp demiş ki \'Bu olayları lanetliyorum\'. Günaydın sayın Bozdağ. Bu toplumu bu hale getiren sizin iktidarınızdır\" iddiasında bulundu.

\'AYSEL TUĞLUK\'UN GELMESİNE İZİN VERMEDİLER, ANKARA\'DA ANNESİNİN EVİNDE\'

Beştaş\'ın konuşmasının sonunda Aysel Tuğluk\'un neden cenaze törenine gelmediğini de \"Aysel Tuğluk arkadaşımız, Eş Genel Başkan Yardımcımız şu anda Ankara\'da Hatun ana ile birlikte oturduğu evde. Onu düzmece iddianameler ile cezaevine gönderenler, soyut haksız düzmeceler ile cezaevinde tutanlar bugün annesinin cenazesine gelmesine bile izin vermediler. Aysel Tuğluk arkadaşımız gelemedi başı sağolsun yüreğimiz onunla birliktedir\" dedi.

Cemavinde törenin bitmesinden sonra Hatun Tuğluk\'un cenazesi HDP kadın milletvekilleri ve cenaze törenine katılan diğer kadın milletvekillerinin omuzunda cenaze arabasına bindirilerek Atatürk Mahallesi\'ndeki Asri Mezarlığa götürülerek toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder ve çok sayıda kişi katılırken, CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, cenaze törenine çelenk gönderdi.



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