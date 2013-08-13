Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen genç kız kayalıklardan aşağı yuvarlandı

Muğla'da sevgilisiyle kaçan ve bir ay içinde düğün yapmayı planlayan 22 taşındaki Reşide Karataş, hatıra fotoğrafı çektirirken 50 metrelik kayalıklardan düştü. Ekipler Reşide Karataş'ı yukarı çekti, ancak genç kızın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi. Genç kızdan geriye ölmeden önce çektirdiği fotoğraflar kaldı.



Hürriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Masa Dağı’nda meydana geldi. Reşide Karataş ile eşi 23 yaşındaki Coşkun Karataş akşam saatlerinde piknik yapmak için Masa Dağı’na çıktılar. Genç çift, hatıra fotoğrafı çektirmek için 50 metre yüksekliğe tırmandı. Reşide Karataş, eşinden mutlu anını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmesini istedi. Kayaların üstüne çıkan ev hanımı genç kadın, fotoğraf çekileceği anda dengesini kaybederek 50 metrelik uçuruma yuvarlanıp ağır yaralandı. Coşkun Karataş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Dağın eteğine kadar gelen sağlık ekipleri olay yerine ulaşamayınca Muğla Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü AKS 110 ekibinden destek istedi. AKS ekipleri, halatlarla talihsiz kadını düştüğü uçurumdan kurtardı.

Ağır yaralı olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Reşide Karataş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morguna’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Reşide Karataş’ın bir süre önce ailesinden evlenmek için izin istediği ve olumsuz cevap aldıktan sonra Coşkun Karataş’a kaçarak nikahlandığı öğrenildi.

Çiftin bu ay içinde düğünleri yapılacağı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından Masa Dağı’nda inceleme yapıldı. İnceleme sırasında olay yerinde bulunan Coşkun Karataş, "Eşim 10 gündür buraya gelme konusunda sürekli ısrarda bulunuyordu. Israrlarına dayanamadım. Yamaçlarda gezdikten sonra dağın tepesine çıktık. Dağın kenarından fotoğraf çektirmek isterken, dengesini kaybedip, düştü. Bu ay içinde düğünümüz olacaktı. Onun acısına nasıl dayanacağımı bilemiyorum. Ayaklarım kırılsaydı da gelmeseydik" dedi.