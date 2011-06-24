'Hatip Dicle'nin koltuğu boş kalırsa ve Meclis yolu açılırsa boykot kalkar'

T24

Hakkımız gasp edildi

Kırmızı çizgi Dicle

İstifa tartışıldı

2.4 milyon oy TBMM’de yok!

Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloğu milletvekilleri Hatip Diclye’nin milletvekilliğinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülmesini değerlendirdikleri toplantıda ‘boykot kararı’ aldı ve “Somut adım atılıncaya kadar Meclis’e gitmeyeceğiz’ denildi.Alınan karara göre Hükümetten beklenen ilk adım Hatip Dicle’nin yerine Meclis’e giren AKP’li Oya Eronat’ın istifa etmesi ve Dicle’nin koltuğunun boş kalması. İkinci adım ise Terörle Mücadele Kanunu’nda Dicle’nin mahkum olmasına neden olan maddenin değiştirilerek, Dicle’nin milletvekilliğinin önünün açılması.Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) ‘Meclis’ten çekilme” çağırısını değerlendiren BDP destekli milletvekilleri yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası bildiri yayınladı.Bildiriyi Şerafettin Elçi okudui: “Barış sürecinin önünü tıkama operasyonlarının son halkası Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle’nin yasal hakkının yetkisiz bir kurum tarafından gasp edilmesiyle sonuçlandırılmıştır. Dün bu tarz operasyonlardan mağdur olduğunu iddia edenler bugün bu operasyonların mimarlığını üstlenmiş durumdalar. Halklarımıza barış ve özgürlük sözü vermiş olan Bloğumuzun bu şartlar altında benzeri operasyonlara sürekli muhatap olacağı anlaşılmıştır. Parlamento ve iktidar, bu haksızlığı giderme ve demokratik siyasetin önünü açarak çözüm olanaklarını geliştirme yolunda somut adım atıncaya kadar parlamentoya gitmeyeceğiz. AKP yönetimi, çalınmış milletvekilliğini hakkı olana derhal iade etmeli. Demokrasi güçlerini barış sürecini baltalayan bu operasyonlara karşı demokrasiden yana taraf olmaya davet ediyoruz.”Açıklama Diyarbakır’da coşkuyla karşılanırken, kulislerde bomba etkisi yarattı. AKP’nin atacağı adımı bekleyecek olan Blok milletvekilleri Dicle’nin milletvekili olmasını kırmızı çizgi olarak önüne koydu. Toplantıda karar alınırken, Anayasa ve ilgili yasalar da masaya yatırıldı.Yapılan açıklamaya göre Blok milletvekilleri ilk olarak önceki gün Dicle’den boşalan milletvekilliği için mazbatasını alan AKP’li Oya Eronat’ın istifa etmesini ve Dicle’nin koltuğunun boş kalmasını bekleniyor. İkinci adımda ise Dicle’nin hapis cezası almasına neden olan Terörle Mücadele Yasası’nın ilgili maddesinin değiştirilerek, Dicle hakkında verilen cezanın düşürülmesi ve Dicle’nin bu yöntemle parlamentoya girmesi isteniyor. Blok milletvekilleri AKP bu adımı atıncaya veya atacağına ilişkin açıklama yapıncaya kadar Meclis’e giderek kayıt yaptırmayacaklar ve yemin etmeyecekler.BDP’nin desteklediği bağımsız milletvekilleri toplantıda milletvekilliğinden istifa edip etmemeyi de tartışıldı. Ancak, çoğunluk buna karşı çıktı. Gerekçe olarak da, 28 milletvekilinin eksilmesi durumunda gündeme gelecek olan ara seçimde, AKP ve diğer partilere fazladan sandalye kazandırma ihtimalı dile getirildi.Bu süreç zarfında İmralı’dan Abdullah Öcalan’ın görüşü de beklenecek. Öcalan’ın onayı da olduğu taktirde AKP’nin taleplere bir yanıt vermemesi durumunda demokratik özerklik hayata geçirilecek. Demoktarik Toplum Kongresi, Kürt Parlamentosuna çevrilecek ve milletvekilleri orada siyaset yapmayı sürdürecek.Öte yandan dün Hatip Dicle’nin avukatlarının karar düzeltme için Yüksek Seçim Kurulu’na yaptıkları başvuru da reddedildi.12 Haziran seçimlerinin ardından yaşanan gelişmeler ve çıkan kararlar, 2.4 milyon oyun TBMM’ye ulaşamamasına neden oldu.Önce YSK, BDP destekli isimlerden Hatip Dicle’nin milletvekilliğini düşürdü, bağımsız seçilen 30 milletvekili “arkadaşları olmadan TBMM’ye gitmeyecekleri”ni deklare etti. Ardından Ergenekon davası tutukluları Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay’ın tahliye talepleri reddedildi. KCK davasından tutuklu 5 isimle, Ergenekon ve Balyoz davalarından tutuklu olan MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan’ın tahliye talepleri ise hala karara bağlanmadı. İşte bu 38 isme 12 Haziran’da verilen 2 milyon 398 bin 67 oy, 28 Haziran’da yemin töreniyle açılacak yeni TBMM’de temsil edilemeyecek.BDP’nin desteğiyle aday gösterilen, ancak halen KCK davasından tutuklu bulunan Selma Irmak, Kemal Aktaş, Faysal Sarıyıldız, İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım hakkında savcılar önceki gün “tahliye talebinin reddi” yönünde görüş bildirdi. Milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle’nin yerine Diyarbakır’da Ak Parti’nin 6. sıra adayı Oya Eronat TBMM’ye gitmeye hak kazandı.Diyarbakır’dan çıkan boykot kararı sonrası TBMM’de 512 milletvekili olacak. Boykota katılacak 30 milletvekili Ankara’ya gelmeyecek. Haberal ve Balbay’ın dışında Engin Alan ve 5 KCK tutuklusu da tahliye edilmezse, toplam 38 milletvekili yemin etmeyerek TBMM çalışmalarına katılmamış olacak. Bu rakam, 550 milletvekilinin olduğu TBMM’nin yüzde 7’sine denk geliyor.