-HATİP DİCLE'NİN BAŞVURUSUNA RET ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin başvurusunu yetkisizlikten reddetti. Hatip Dicle'nin avukatı Levent Kanat, Anayasanın, ''Milletvekilliğinin Meclis'te düşürülmesine karar verilen kişinin düşüm kararından sonra 7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesine 'kararın iptali' için başvurabileceği, Anayasa Mahkemesinin de bu başvuruyu 15 gün içerisinde kesin karara bağlayacağı'' şeklindeki 85. maddesine göre Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Yüksek Mahkeme heyeti, bugünkü gündem toplantısında, Dicle'nin avukatı Kanat'ın yaptığı başvuruyu, ''Anayasa'nın 79. maddesi gereğince yetkisizlikten'' reddetti. Anayasa'nın 79. maddesi, ''Seçimlerin başlamasından bitimine kadar bütün işlemleri yapma, yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevinin YSK'da olduğunu, YSK kararları aleyhine başka bir merciye başvuru yapılamayacağını'' düzenliyor.