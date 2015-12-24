Hatip Dicle'den hendek yorumu: Devlet siyasi çözümü engelliyor

DTK Eşbaşkanı Hatip Dicle, özyönetime yönelik taleplerin belirleneceği kongre öncesi, haklarında ‘suç işlemeye çağırma’ soruşturması açılmasının demokratik kanalları kapatma amaçlı olduğunu söyledi. Dicle, “Biz hendekleri siyasi zeminde çözmeye çalışırken AKP çatışma zemininden çıkılmasını istemiyor” dedi.

DTK Eşbaşkanı Hatip Dicle, DTK’nin özyönetime yönelik çerçevenin çizileceği ve taleplerinin belirleneceği kongre öncesi yöneticilere yönelik halkı suç işlemeye çağırma suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı “Devletin klasik tavrı. Demokratik bütün kanalları kapatmak istiyorlar” dedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Dicle, soruşturmanın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Türkiye’de savcılar yok mu?” demesinin ardından açılmasının ise ilginç olduğunu ifade etti.

DTK’nin bu hafta sonu yapılacak olağanüstü kongresinde özyönetim taleplerinin çerçevesinin belirlenmesi ve bu konudaki karışıklığın giderilmesi amaçlanıyor. Bölgede aylardır yaşanan çatışmaların gerekçesi olarak hendekler yerine özyönetim taleplerinin gündeme gelmesi amacıyla yapılacak DTK kongresine HDP, DBP ve HDK katılacak. İki gün sürecek kongrenin ana gündemi özyönetim olacak.