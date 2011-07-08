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HATİP DİCLE VE 5 VEKİLE YİNE RET DİYARBAKIR (A.A)

08 Temmuz 2011 21:10

-HATİP DİCLE VE 5 VEKİLE YİNE RET DİYARBAKIR (A.A) - 08.07.2011 - Diyarbakır 6. ve 4. Ağır Ceza mahkemeleri, KCK davasında tutuklu yargılanırken bağımsız milletvekili seçilen Selma Irmak, Kemal Aktaş, Faysal Sarıyıldız, İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım ile milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin tahliye talebinin reddine ilişkin yapılan itirazı kabul etmedi. Diyarbakır 6. ve 5. Ağır Ceza mahkemelerinin verdiği ''tahliye talebinin reddine'' yönelik kararın ardından avukatların itirazı üzerine dava dosyasının gönderildiği Diyarbakır 4. ve 6. Ağır Ceza malkemeleri, incelemesini tamamladı. İki mahkeme kararlarında, Diyarbakır 6. ve 5. Ağır Ceza mahkemelerinin verdiği ''tahliye talebinin reddine'' ilişkin kararın yerinde olduğunu belirtti. Mahkemeler kararlarında, ''Sanıklar hakkındaki yargılamanın Anayasanın 83. maddesinde düzenlenen 'yasama dokunulmazlığı' kapsamında bulunmaması, sanıkların üzerine atılı suçlar için öngörülen cezaların alt ve üst sınırları ile söz konusu suçların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 100/3-a maddesinde sayılan suçlardan olması itibariyle sanıkların kaçacağı, delileri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık veya başkaları üzerinde baskı yapma olasılıklarının bulunması sebebiyle tahliye taleplerinin reddine karar verilmiştir'' denilmişti.

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