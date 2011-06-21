-HATİP DİCLE SAVUNMA VERDİ DİYARBAKIR (A.A) - 21.06.2011 - Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçilen KCK davası tutuklusu Hatip Dicle, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) talebi üzerine Diyarbakır İl Seçim Kuruluna savunma verdi. Diyarbakır D Tipi Kapalı Kapa Cezaevinden güvenlik önlemleri altında Diyarbakır İl Seçim Kurulu Başkanlığına getirilen Dicle, Seçim Kurulu Başkan Vekili Hakim Ömer Hakan Baştımar'a 4 avukatı eşliğinde ifade verdi. Savunmasında, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan mahsup kararının hatalı olduğunu düşündüğünü bildiren Dicle, ifadesinde şunları söyledi: ''Daha önceki mahkumiyetimde yaklaşık 4,5 yıl fazladan yatarım vardır. Oysa mahsup en son iki tutukluluğumdan yapılmıştır. Avukatlarım vasıtasıyla Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine bu konuyla ilgili itirazda bulundum. İtirazıma ilişkin belgeyi sunuyorum. Bu nedenle asıl savunmamı itirazım sonuçlandıktan sonra yapacağım. Savunma için süre istiyorum.'' -''SAVUNMA İÇİN SÜRE TALEP ETTİK'' Dicle'nin avukatı Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar ise çıkışta gazetecilere, Dicle'nin, İl Seçim Kuruluna çağrılmasının, daha önceden ne kendilerine ne de müvekkiline tebligatta bulunulmaksızın yapılan bir işlem olduğunu savunarak, şöyle dedi: ''Biz bugün müvekkilimiz olan ve aynı zamanda Diyarbakır milletvekili olan Hatip Dicle ile Diyarbakır İl Seçim Kurulunun huzurunda savunma için süre talep ettik. Gerekçemiz de, Hatip Dicle'nin milletvekilliği aday listeleri kesinleştikten sonra, Yargıtay tarafından onanan 1 yıl 8 aylık mahkumiyetinin 'milletvekilliğine engel olduğu' şeklindeki iddialar konusundaki tartışmalardı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Sayın Dicle'nin Diyarbakır'da devam eden davada geçen tutukluluk süresini bu mahkumiyetine mahsup etti. Ancak, bizim talebimiz kamuoyunda ''DEP'' davasını olarak bilinen davada Dicle'nin tutukluluk halinin verilen cezadan 4 yıl 3 ay daha fazla olduğudur. Bu nedenle mevcut görülen davadaki tutukluluk süresinden değil, daha önce görülen ve sonuçlanan davadan bu mahsubiyetin yapılmasına ilişkindir. Bunun için Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunduk. Bu itirazın sonuçlanmasına kadar YSK'nın hangi gerekçelerle savunma istediğini öğrenmek için süre verilmesini ve bu süreden sonra da ilgili belgelerle savunma yapacağımızı bildirdik. Şu anda Dicle, milletvekilidir ve YSK'nın bir milletvekilinden ne şekilde savunma istediğinin yasal gerekçelerinin de tarafımıza açıklanması gerekmektedir.'' Gazetecilerin Dicle'nin kelepçesiz getirilip getirilmediği sorusuna da Aktar, ''Kelepçesiz getirildi, kendisi, milletvekili olduğunu ve kelepçe takılamayacağını anlatmıştı. Çünkü aksi takdirde kelepçe sadece kendisine değil, kendisine oy veren seçmenlerin de bileğine takılmış olacaktı. Bu nedenle de bu iradeye uyuldu ve kelepçesiz getirildi. Cuma günü Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine talebinde tahliye talebinde bulunduk, şu ana kadar da herhangi bir cevap verilmedi. Bir an evvel tahliye edilmesini talep ediyoruz'' diye konuştu.