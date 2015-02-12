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Politika

Hatip Dicle: Newroz'da önemli ve ortak bir açıklama olabilir

Hatip Dicle, 21 Mart'taki Nevruz Bayramı'nda önemli bir mesaj açıklanabileceğini söyledi

12 Şubat 2015 17:05

Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı ve İmralı Heyeti üyesi Hatip Dicle, 21 Mart'taki Newroz Bayramı'nda 'önemli bir mesaj' açıklanabileceğini belirterek "Kandil ve hükümet ile görüştükten sonra umarım ortak bir açıklama en kısa sürede yapılır" dedi.

“Çözüm süreciyle ilgili Newroz da önemli bir mesajın açıklanmasına yönelik bir çaba var" diyen Hatip Dicle, "Yetişir yetişmez bilemeyiz. Bu görüşmelerin seyrine bağlıdır. Kandil ve hükümet ile görüştükten sonra umarım ortak bir açıklama en kısa sürede yapılır” ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da dün (11 Şubat 2015) "Öcalan artık bölge lideri olarak Türkiye siyasetinde aktif bir rol üstlenmelidir. Böyle tutsaklık koşullarının kaldırılması gerekir. Umarım güzel sürprizlerden biri de Öcalan için olur" diye konuşmuştu.

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