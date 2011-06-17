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HATİP DİCLE MAZBATASINI ALDI DİYARBAKIR (A.A)

17 Haziran 2011 19:36

-HATİP DİCLE MAZBATASINI ALDI DİYARBAKIR (A.A) - 17.06.2011 - Diyarbakır bağımsız milletvekili Mehmet Hatip Dicle'nin mazbatası, avukatları tarafından alındı. İl Seçim Kuruluna başvuran Dicle'nin avukatları mazbatayı aldı. Dicle'nin avukatlarından Feride Laçin, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, mazbatanın bir örneğini cezaevinde bulunan Hatip Dicle'ye ileteceğini söyledi. Mazbatanın aslını 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunacaklarını ve tahliye kararını isteyeceklerini ifade eden Laçin, bu konuda diğer meslektaşlarının bunun hazırlığını yaptıklarını belirtti. Laçin, ''Tahliye 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına bağlı. Şuan artık bir sürpriz beklemiyoruz'' dedi.  Mazbatanın bir örneği basın mensuplarına da verildi.

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