'Hatip Dicle kararı değiştirilemez'

T24 - AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, YSK’nın Hatip Dicle kararı ve bağımsız milletvekillerinin boykot kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, ''Son gelişmeler üzerine ortaya koyulan bir takım görüşle haksız ithamlar içermektedir. YSK, AKP'ye veya yürütmeye bağlı bir kuruluş değildir. Üyelerini hükümet atamamaktadır''dedi.



AK Parti'li Bekir Bozdağ, milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle’yle ilgili kararın hukuki açıdan düzeltilmesinin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.





'Dicle'nin durumunun Başbakan'ın durumuyla hiçbir ilgisi yoktur'



Alınan kararlar Anayasa’nın 79. maddesi tamamen bu kurumun yetkisi altındadır. Alınan kararları hükümetle ilişkilendirmek büyük haksızlıktır. Dizle kararının Tayyip Erdoğan'ın durumuyla hiçbir ilgisi yoktur. Kıyaslanması mümkün değildir. Dicle'nin durumunun Başbakan'ın durumuyla hiçbir ilgisi yoktur. Başbakan'ın 2002'deki durumu farklıdır. YSK yaptığı değerlendirme sonucunda Hatip Dicle'nin mazbatasının iptaline karar vermiştir. Bu AK Partinin kararı değildir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıdır. İtiraz sonuçlanmadan Dicle'ye mazbata verilmesine itiraz ettik bu karar yanlıştı.





'AK PARTİ'NİN İTİRAZIYLA İLGİSİ YOK'



Bu doğal bir hakkımızdı. Ak Parti'nin yaptığı bu işleme itirazdır. YSK'nın kakarı Ak Parti'nin itirazıyla ilgisi yoktur. BDP süreç içerisinde yanlışlar yapmıştır ve bu yanlışları sürdürmektedir. Hatip Dicle hakkında ki mahkumiyet kararı kesinleşmiş durumda.



Bu durumun aday olmasına engel olduğu herkes tarafından biliniyordu. Bunu Dicle de biliyordu. Mahkumiyet kararı milletvekili olmaya engeldir.



Mahkumiyet kararının YSK'dan gizlenmesi doğru değildir. Mahkumiyetin gizlenmesi manidardır, iyi niyetli değildir. Eleştiriler hukuki sınırlar içinde olmalı. Tehdit dolu söylemler yanlış bir yaklaşımdır. Ancak yaşanan gelişmelerde bu tür yaklaşımları görüyoruz.





BDP'YE DAVET



Biz BDP'ye ve bağımsız milletvekillerini demokrasi içinde mücadeleye davet ediyoruz . Bu sorunların çözümünün parlamentoda olduğunu düşünüyoruz. Bağımsız vekilleri Meclis'teki çalışmalara davet ediyoruz. Biz toplumuzun her bir ferdini önemsiyoruz.





'TEHDİTE BAŞVURMASINLAR'



BDP'nin yanlışlarından biri de her sıkıntıda tehdide başvurmasıdır. Tehdit çağrıları demokrasi için doğru değildir. Bu durum çok sakıncalıdır. Ak Parti bugüne kadar birçok mağduriyet yaşamış, eleştiri yapmış ama tehditte bulunmamıştır



