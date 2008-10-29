T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hatice, tuzağa düştü

Yavuz Bingöl'ün “Üç Maymun”un başrol kadın oyuncusu Hatice Aslan ile ilgili çarpıcı açıklamaları çok konuşulacak.

29 Ekim 2008 02:00

Kanal D'de yayınlanan, Ömür Gedik'in hazırlayıp sunduğu "Cinemania" programına Yavuz Bingöl'ün çarpıcı açıklamaları damgasını vurdu.

Cannes'dan ödülle dönen "Üç Maymun"un başrol oyuncusu Yavuz Bingöl, medyada filmin tecavüz sahnesinin ön plana çıkmasını eleştirdi: "Bu durum, aslında başrol kadın oyuncumuz Hatice Aslan'ın acemiliğiyle ilgili. Basındaki arkadaşlar nereden ne alabileceğini iyi biliyor. O da biraz tuzağa düşmüş gibi gözüküyor. Yani '2,5 gün sürdü... Memeler Hacer'in memeleri gibi' türünde açıklamalara hiç gerek yoktu."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24