Hatice, tuzağa düştü

Kanal D'de yayınlanan, Ömür Gedik'in hazırlayıp sunduğu "Cinemania" programına Yavuz Bingöl'ün çarpıcı açıklamaları damgasını vurdu.



Cannes'dan ödülle dönen "Üç Maymun"un başrol oyuncusu Yavuz Bingöl, medyada filmin tecavüz sahnesinin ön plana çıkmasını eleştirdi: "Bu durum, aslında başrol kadın oyuncumuz Hatice Aslan'ın acemiliğiyle ilgili. Basındaki arkadaşlar nereden ne alabileceğini iyi biliyor. O da biraz tuzağa düşmüş gibi gözüküyor. Yani '2,5 gün sürdü... Memeler Hacer'in memeleri gibi' türünde açıklamalara hiç gerek yoktu."

