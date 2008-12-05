Hatice Nine'den insanlık dersi!

Aydın Nazilli’de 102 yaşındaki Hatice Aktaş, ziyaretine gelen Kaymakam Caner Yıldız’ın yardım teklifini “Haram olur. İhtiyacı olana verin” diyerek geri çevirdi.



Nazilli Kaymakamı Caner Yıldız, 3 çocuk ve 10 torun sahibi olan, 5 nesli gören 102 yaşındaki Hatice Aktaş’ı bayramlaşmak için ziyaret etti. Yıldız’ın elini öperek “Bir isteğin var mı, ben kaymakamım, sana yiyecek göndereyim, kömür vereyim” teklifinde bulunduğu yaşlı kadın, “Oğlum, buraya kadar geldin, beni bahtiyar ettin. Allah sana hacıya gitmiş gelmiş sevabı yazsın. Ben hayatta haram yemedim. Çocuklarım bana bakıyor. Sen git yardımını fakir olanlara yap, onların duasını al” dedi.



Bu yanıt karşısında duygulandığı gözlenen Kaymakam Yıldız, “Aman Allah’ım, 102 yaşındaki tarih gibi olan bir nineden bu sözleri duymak bu milletin öz karakteristik yapısıdır. Onun için bu milletin sırtı yere gelmez” diye konuştu.



Kaymakam Yıldız’a anılarını anlatan Hatice Aktaş, iki dayısının Çanakkale’ye gidip geri dönmediğini, babasının İstiklal Savaşı gazisi olduğunu, çocukluğunda evini basan çetenin teyzesi, anneannesi ve bir dayısını ayaklarından astığını belirtti. Aktaş, Büyük Önder Atatürk öldüğünde ağlayıp bayıldığını, her gün namaz kıldığında Atatürk için de dua ettiğini söyledi.



Bu arada, astım hastası olduğu bildirilen Hatice Aktaş için yakınları Kaymakam Yıldız’dan sert yatakta sırtının su toplaması nedeniyle yatak istedi.

