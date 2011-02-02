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Yaşam

Hatice Foster: Allah'ım bana sabır ver

Defne Joy Foster'in annesi Hatice Foster, İzmir'den İstanbul'a geldi.

02 Şubat 2011 02:00

T24 - Defne Joy Foster'ın ölüm haberi üzerine İstanbul'a gelen anne Hatice Foster, tekerlekli sandalyeyle taşındı.

Kadıköy'de bir arkadaşına ait evde dün akşam hayatını kaybeden sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster'in annesi Hatice Foster, İzmir'den İstanbul'a geldi.

THY'nin tarifeli uçağı ile saat 16.30'da İzmir'den Atatürk Havalimanı'na gelen Hatice Foster'in, tekerlekli sandalyeyle taşındığı ve gözyaşı döktüğü görüldü.

''Allah'ım bana sabır ver'' diyerek ağlayan Hatice Foster, yanındaki kız kardeşiyle birlikte daha sonra havalimanından ayrıldı.


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