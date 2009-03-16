Hatice Aslan'dan aşk itirafı!

İki kez evlenen Hatice Aslan, aşkı henüz tatmadığını söyledi.



Türkmax kanalında Serra Yılmaz'ın sunduğu yemek programının konuğu olan oyuncu Hatice Aslan, aşk ile ilgili düşüncelerini izleyenlerle paylaştı.



‘Aşık olup olmadığımı anlamıyorum’



"Benim zaman zaman değişen bir duygum o. Açıkçası gerçekten aşık olup olmadığımı anlayamıyorum. Beğenirim, çok beğenirim. Beğendiğim insana da beğendiğimi belli ederim" diye konuşan Hatice Aslan, aşkı kelimelerle tarif edemeyeceğini anlattı.



‘Toplumun koyduğu kurallar beni ilgilendirmiyor’



Aşk için çok şeyi göze alıp almayacağı sorulan Aslan, "Bilmiyorum. Kendimi çok seviyorum bir kere. Öyle bir koruma yanım var. Çok üzüldüğüm bir şeyin üzerine çok gitmem. Kendimle ilgili ruhumu dinlerim. Ona bir sorarım, eğer 'mutluluk' devam ediyorsa içimde 'tamam' derim. Toplumun koyduğu kurallar beni çok ilgilendirmiyor. Kendime göre değerlerim var. Doğrularım var. Kendime sorduğum zaman 'mutluluk' şeyini alıyorsam 'tamam'dır" yanıtını verdi.



‘Ben galiba aşık olmadım’



Tedirgin edici bir şey olduğu zaman hemen kaçtığını ve kaçacak şeylerinin de çok olduğunu anlatan Hatice Aslan, aşık olup olmadığı konusunda ise şu ifadeleri kullandı:



"Ben herhalde daha henüz aşık olmadım. Çok beğendiğim ve sevdiğim insanlar oldu. Beraber olmak istediğim, yan yana olmak istediğim oldu. Ama gerçek anlamda eğer tarifte söylenen aşklarsa ben öyle bir aşk yaşamadım."

