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Dünya

Hatemi yeniden aday

İran'ın eski reformcu Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, bu yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar aday olacağını açıkladı

09 Şubat 2009 02:00

İran'ın eski reformcu Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar aday olacağını açıkladı.

Hatemi, reform yanlısı bir siyasi grubun bugünkü toplantısında yaptığı konuşmada, "Burada, seçimlere ciddi biçimde aday olarak katılacağımı açıklıyorum" dedi.

Muhammed Hatemi, 1997-2005 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

İran Anayasası'na göre, bir kişi üst üste ancak iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabiliyor. Aradan bir dönem geçtikten sonra eski cumhurbaşkanları tekrar aday olabiliyor.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri haziran ayında yapılacak. (AA)

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