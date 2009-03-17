Hatemi adaylıktan çekildi

İran'da, eski cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad karşısında reform yanlılarının oylarının bölünmemesi için haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine katılmayacağını açıkladı.



Muhammed Hatemi, Amerikan AP Ajansı'nın elde ettiği açıklamasında, 12 Haziran'da yapılacak seçimlere katılmayacağını, böylelikle değişimi sağlamanın daha kolay olacağını söyledi.



Hatemi'nin geçen ay adaylığını açıklaması, İran'daki reform yanlılarının Batı ile ilişkileri geliştirme ve İran'ın muhafazakar hükümetinin liberalleşmesi umudunu artırmıştı.



İran'da, reformcu eski başbakan Mir Hüseyin Musavi de geçen hafta cumhurbaşkanlığı seçimlerine gireceğini açıklamıştı.



1980-1988 yılları arasında başbakanlık yapan Musavi'nin adaylığını açıklamasıyla, reformculardan cumhurbaşkanlığı için aday olanların sayısı 3'e çıkmıştı.



Reformcu kanattan eski parlamento başkanı Mehdi Kerubi de adaylığını ilan etmişti.



Musavi'nin adaylığını açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı iktidardan uzaklaştırmak isteyen reform yanlısı seçmenlerin oylarının bölünebileceği, Ahmedinejad'ın en büyük rakibi olarak gösterilen Hatemi'nin yeniden cumhurbaşkanı olmasının iyice zorlaşacağı ileri sürülmüştü.



12 Haziran'da yapılacak seçimlerde, muhafazakar Ahmedinejad'ın ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmesinin büyük olasılık olduğu bildiriliyor.