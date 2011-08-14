Hatem Yavuz: Ivana mert kadındır

T24 - Yurdal Sert’in “Eşim beni en yakın arkadaşımla aldattı” diye suçladığı Hatem Yavuz, sessizliğini bozdu. Yurdal Sert’in 10 yıllık arkadaşı, eşi İvana’nın ise ortağı olan Yavuz, “İvana mert kadındır” diyerek suçlamaları reddetti.







Yurdal Sert: Eşim beni en yakın arkadaşımla aldattı





Ivana Sert: Aldatılan benim





Yurdal Sert, ihanete uğradığı gerekçesiyle kendisinden boşanacağını açıklayan eşi İvana Sert’e ağır suçlamalarda bulundu. Yurdal Sert’in “Metrocity’deki evimin güvenlik kameralarında gördüm. İvana beni en yakın arkadaşım Hatem Yavuz ile aldatıyormuş. Beni suçlu çıkarmak için de tuzak kurmuş, Hatem’in getirdiği kadınla ilişkimi flash disk’e kaydetmişler” sözleri üzerine Hatem Yavuz sessizliğini bozdu. Suçlamayı reddeden işadamı, Sert’in son zamanlarda eşinin yükselişini hazmedemediğini, bu suçlamaların kıskançlıktan kaynaklandığını ileri sürdü:

Enerjisinin önünde ben bile duramam



“İvana Hanım, erkek gibi kadındır. Dışarıda güzel görünen, içeride erkek gibi çalışan, hatta erkekten bile daha mert olan bir kadın. İlk tanıştığımız zamanlar çok gençti, toydu. Yabancı ülkeden gelmişti, doğru düzgün Türkçe bilmiyordu. Ortak olduğumuzda Yurdal bizi çok destekledi, arkamızda olduğunu söyledi. Çünkü o yabancı kadınları ve onlarla reklam yapmayı sever. Ama İvana sadece güzelliğiyle değil bir anne, bir iş kadını olarak da basında yer almaya, dergi kapaklarında görülmeye başlayınca tepkileri değişti. Şimdi beni suçluyor çünkü eşi 10 yıllık arkadaşıyla ortak olduktan sonra her geçen gün güçlendi. Oysa İvana’nın güçlenmesinin sebebi ben değilim. Onun sağlam bir enerjisi var, güçlenmesini ben bile durduramam, beni de aşar! Bir de Yurdal, Bodrum’da yakalandıktan sonra İvana’yı karalama kampanyasına girmesi gerektiğini düşündü. Beni piyon olarak kullandı. Eşini benimle vurmayı düşündü. Ama bunlar çok saçma. Daha bir ay önce hep beraber aile fotoğrafı çektirdik. Yurdal, İvana, oğulları Ateş, İvana’nın yeğenleri, benim oğlum ve yeğenlerim hep beraberdik.”

'O görüntülere ulaştık'



Beykoz Cumhuriyet Savcılığı’ndan çıkan arama ve el koyma kararı üzerine asayiş ekipleri dün Hatem Yavuz’un Beykoz’daki evine baskın düzenledi. Baskın sonucunda Yurdal Sert’in iddialarını destekleyecek bazı belge ve bilgilere ulaşıldığı öğrenildi. Yurdal Sert’in avukatı E. Osman Hacıbekiroğlu, baskında müvekkilinin başka kadınlarla ilişkiye girerken çekilen görüntülerine ulaşıldığını açıkladı:



“İvana Sert ve Hatem Yavuz arasındaki mail’leşmelerden ellerinde video görüntüleri olduğu anlaşılıyordu. Biz de o görüntülere ulaştık. Davalının bilgisayarına el konuldu. Hard disk üzerindeki araştırmalar sonrasında başka görüntü ve kayıt olup olmadığını öğreneceğiz. Boşanma davası ile birlikte başka davalar da açıldı. Sonuçlandıkça bunları basınla paylaşacağız.”





