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Spor

Hataysporlu Akın en az gol yiyen kaleciler arasında

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) HATAYSPOR'un başarılı file bekçisi Akın Alkan, Türkiye profesyonel liglerinde kalesinde en az gol gören 4 kaleciden biri olma unvanını taşıyor

24 Kasım 2017 19:24

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

HATAYSPOR\'un başarılı file bekçisi Akın Alkan, Türkiye profesyonel liglerinde kalesinde en az gol gören 4 kaleciden biri olma unvanını taşıyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta 13 hafta geride kalırken liderlik koltuğuna oturan Hatayspor\'un bu başarısındaki en büyük paylardan biri de kalecisi Akın Alkan\'a ait. Geride kalan 13 haftada kalesinde sadece 6 gole izin veren 28 yaşındaki tecrübeli eldiven, başarılı performansıyla, Süper Lig ve TFF 1. Lig\'de mücadele eden kalecileri geride bıraktı. Akın Alkan\'ın bu unvanına Sivas Belediyespor kalecisi Serkan Demirol ile birlikte, 3. Lig 1. Grup takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor takımının kalecisi Yusuf Balcıoğlu ve 3. Lig 2. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği kalecisi Gökhan Köstereli ortak. En son 4 hafta önce Menemen Belediyespor maçında gol gören tecrübeli eldiven, Bodrum, Tokat, Eyüp ve Sarıyer maçlarında kalesinde gol görmedi.
BAŞARININ SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK
Türkiye liglerinin kalesinde en az gol gören kalecilerinden biri olma Unvanını taşıyan Akın Alkan, başarısının sırrının çok çalışmak olduğunu söyledi.
Yakaladığı bu başarıda kaleci antrenörü Bekir Arpacı ve takım arkadaşlarının büyük rolü olduğunu belirten tecrübeli eldiven, \"Takım olarak bu sezon çok iyiyiz. Ben de bu takımın bir parçası olarak elimden geleni yapıyorum. Ortada bir başarı varsa bu hepimizin başarısıdır. Eğer takımıma katkım oluyorsa ne mutlu bana\" dedi.

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