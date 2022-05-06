Hatayspor 1-1 Trabzonspor (Maç sonucu)

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor, Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonluğunu bir önceki hafta garantileyen Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

9. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Boudjemaa topu uzaklaştırdı. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu kenara gelerek izleyen hakem Volkan Bayarslan, Boudjemaa'nın rakibine ceza sahası içinde faul yaptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 11. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Munir, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

48. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Berat Özdemir'in asistinde Djaniny, golü atmayı başardı: 0-1. Hatayspor filelerini havalandıran Djaniny, bu sezon Süper Lig'de üst üste üç deplasman maçında gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

Hatayspor'un 90+4. dakikada Diouf ile bulduğu gol önce ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerli sayıldı.

Bu sonucun ardından şampiyon Trabzonspor, puanını 78 yaptı. Hatayspor ise 50 puanla 10. sırada kaldı.

Maçtan önemli anlar

5. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında Saint-Louis'in ceza sahası içerisine pasında topla buluşan El Kaabi'nin şutunu kaleci Uğurcan Çakır, son anda kornere çeldi.

7. dakikada sol kanattan Lobjanizde'nin rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisinden sert şuttu top yan direkten geri döndü. Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

9. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Boudjemaa topu uzaklaştırdı. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu kenara gelerek izleyen hakem Volkan Bayarslan, Boudjemaa'nın rakibine ceza sahası içinde faul yaptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Munir, gole izin vermedi.

12. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yapılan ortada yaşanan karambolde topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Munir, topu kornere çeldi.

35. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği şut direğin yanından dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

48. dakikada Trabzonspor öne geçti. Berat Ayberk Özdemir'in pasıyla rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine giren Djaniny, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

Maçın 62. dakikasında tribünlerden inerek sahaya giren bir taraftar kaleci Uğurcan Çakır'ın yanına koşarak sarıldı. Emniyet güçlerinin taraftarı dışarı çıkarmasının ardından oyun yeniden başladı.

73. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius'un vuruşunda kaleci Munir, gole izin vermedi.

81. dakikada Benzia'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmaya çarparak direğin yanından kornere çıktı

90. dakikada Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Cornelius'un kafa vuruşunda top kaleci Munir'de kaldı.

90+4 Hatayspor beraberliği yakaladı. Adekugbe’nin sol kanatta ceza sahası içinden yerden ortasında Diouf'un altı pas üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.