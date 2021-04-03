Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan: Rakibe pozisyon vermedik, maç daha farklı da bitebilirdi

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan 3-0 Galatasaray galibiyetini yorumladı, "Biz her takıma saygı duyuyoruz ama hiçbir takımdan korkmuyoruz" dedi. Erdoğan, skorun daha farklı olabileceğine vurgu yaptı ve "10 kişi kalmamıza karşın Galatasaray'a pozisyon vermedik" dedi.

Galatasaray galibiyetini değerlendiren Ömer Erdoğan, "Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İlk dakikadan itibaren disiplinli, yüksek konsantrasyonlu oynadılar. Özellikle savunma kısmında kenar orta dışında rakibe pozisyon vermedik. Biz her takıma saygı duyuyoruz ama hiçbir takımdan korkmuyoruz. Sezon başından itibaren sahada futbolun doğrularını yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularım da bunun karşılığını aldığı için mutluyum. Bundan önce bir iki yenilgi yaşadık. Bu maçla bunu da unuttuk. Salı günü önemli ve zorlu bir maçımız var. Karabük'le oynayacağız. İstanbul'a erken gidip konsantrasyonumuzu tamamen maça vereceğiz" dedi.

Maçın skorunun daha farklı olabileceğini vurgulayan Ömer Erdoğan, "Oyuncularımız 10 kişi kalmasına rağmen daha fazla gol aramaya devam etti. Maç daha farklı da bitebilirdi. Rakibe pozisyon vermedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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