Hatayspor, Gençlerbirliği'ni üç golle geçti

Süper Lig'in 38. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor güldü.

Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren goller Mame Diouf(2) ve Rayane Aabid'den geldi. Gençlerbirliği'nin tek sayısını ise penaltıdan Piris de Motta kaydetti.

Bu sonuçla Hatayspor ligde puanını 57'ye yükseltirken, ligde zor günler geçiren başkent ekibi 35 puanda kaldı.

Ev sahibi ekip Hatayspor, 8. dakikada Rayane Aabid'in attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Hatay temsilcisi, 51. dakikada Mame Diouf'un golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Gençlerbirliği, 75. dakikada penaltı kazandı. Piris de Motta, 78'de penaltı atışını gole çevirdi: 2-1.

Mame Diouf bir kez daha sahneye çıktı. 84'te Senegalli yıldızın golüyle Hatayspor skoru 3-1'e getirdi.

Hatayspor'da sarı kart ceza sınırında bulunan Isaac Sackey ve Muhammed Kamara Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hatayspor, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.