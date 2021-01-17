Hatayspor deplasmanda Denizlispor'u 2 golle geçti

Süper Lig'de 19. hafta maçında Hatayspor deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Mame Diouf bu sezon Hatayspor formasıyla 5. golünü attı. Hatayspor'da Billong, kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından çektiği şutta Akın Alkan başarılıydı.
16. dakikada Yukatel Denizlispor gole çok yaklaştı. Sacko'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Dossevi'nin şutunu kaleci Akın çelmeyi başardı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Atakaş Hatayspor ikinci yarıya adeta golle başladı. 47. dakikada Adama Traore'nin ceza sahasında yaptığı sert vuruş direkten döndü ve Denizlispor forması giyen Muhammet Özkal'a çarparak ağlarla buluştu.
58. dakikada Yukatel Denizlispor'un gol sevinci yarım kaldı. Kullanılan köşe vuruşunda Tiago Lopes ağları havalandırdı ancak pozisyondan önce faul olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
Hatayspor'u rahatlatan gol, 78. dakikada geldi. Karşılaşmanın 76. dakikasında Sacko'nun üzerine gelen topa elle yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına gelen Diouf hata yapmadı ve Hatayspor adına skoru 2-0'a taşıdı.
Jean-Claude Billong 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Hatayspor'u 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı. Son 5 maçta 3. galibiyetine ulaşan Ömer Erdoğan'ın öğrencileri puanını 31'e çıkararak yükselişini sürdürdü. Yukatel Denizlispor'un galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı ve Ege ekibi 14 puanda kaldı.