Hatayspor'dan Fenerbahçe'ye geçit yok

Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Sarı-lacivertli ekip ligdeki ilk puan kaybını yaşarken, Atakaş Hatayspor ise tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'deki ikinci maçında da kaybetmedi.

Oldukça düşük tempoda oynanan maçın ilk yarısında iki takım da net pozisyon üretemezken, ikinci yarıda Fenerbahçe oyunun kontrolünü eline alsa da aradığı golü bulamadı ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Atakaş Hatayspor, Ruben Ribero'nun 73. dakikada, Isaac Sackey'nin de 81. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan atılmasıyla mücadeleyi 9 kişiyle tamamladı.

Bu sonucun ardından iki takım da haftayı 4'er puanla tamamladı.

Fenerbahçe ligde gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Erol Bulut'tan 3 değişiklik

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Bulut, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Serdar Aziz, Deniz Türüç ve Michael Frey'i yedeğe çekti. Sarı-lacivertli takımın çalıştırıcısı, bu oyuncuların yerine Mauricio Lemos, Ozan Tufan ve Enner Valencia'ya ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe, sahaya Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Thiam, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu ve Valencia ilk 11'i ile çıktı.

Mauricio Lemos ilk 11'de

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, ilk kez sarı-lacivertli formayı giymenin heyecanını yaşadı.

İspanya'nın Las Palmas takımından kadroya dahil edilen 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıktı.

Yeni transferlerden Mert Hakan Yandaş ile Filip Novak da maçın ikinci yarısında oyuna dahil olarak Fenerbahçe forması altınaki ilk resmi maçlarına çıktılar.

Dirar ve Rodrigues kadroda yok

Fenerbahçe'de bu sezon takımda düşünülmeyen Nabil Dirar ile Garry Rodrigues, Atakaş Hatayspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı.

Teknik direktör Erol Bulut, takımdan ayrılması beklenen 2 oyuncuya da maç kadrosunda yer vermedi.