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Spor

Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı

Bu sezon Hatayspor'u Süper Lig'e çıkaran Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yı, bir önceki sezon ise BB Erzurumspor'u çıkarmıştı

20 Temmuz 2020 16:34

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la ile yollarını ayırdı.

1967 yılında kurulan ve tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Hatayspor'da şampiyon hoca ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.

Şampiyon hoca ayrıldı

TFF 1'inci Lig'de bu sezon Hatayspor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yı, bir önceki sezon ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı. Altıparmak, TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 farklı takımı bir üst lige çıkararak önemli bir başarıya imza attı.

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