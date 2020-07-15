Hatayspor Başkanı Tazearslan: Selçuk İnan'la görüştük

TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Tazearslan, Galatasaray’da sezon sonu sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcu Selçuk İnan ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Nihat Tazearslan yaptığı açıklamada, “Selçuk İnan ile görüşmemiz oldu. Ama herhalde kendisi Galatasaray’da devam edecek. Şu an için net bir durum yok ama istiyoruz. Memleketimizin çocuğu; Karaağaçlı, Arsuzlu. İstemedik değil ama henüz netleşmedi. Sanırım Galatasaray’da devam edecek. En son aldığım bilgi bu. Görüştük, istedik. Bize gelmeyi düşünüp düşünmediğini sorduk. 1-2 hafta oldu. Ama Galatasaray’da devam edecek diye biliyorum” ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki Selçuk İnan, Galatasaray ile 5’er kez Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşarken, 4 kere de Türkiye Kupası’nı havaya kaldırdı.