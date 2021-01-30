Hatayspor, Başakşehir'i dağıttı: 5-1

Süper Lig'de sezona kötü başlayan ve son olarak teknik direktör Okan Buruk ile de yolları ayıran Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor karşısında tutunamadı. Lacivert-turunculular, sahadan 5-1 yenik ayrıldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki kötü kötü gidişine dur diyemedi. Son şampiyon, konuk ettiği Hatayspor karşısında sahadan 5-1 yenik ayrıldı. Konuk ekibin gollerini Diouf (11, 57), Akintola (21-penaltı), Boupendza (42-penaltı, 68) kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı ise 80'de Kamara'nın kendi kalesine attığı golle geldi. 4 Mart 2012'deki Gaziantepspor maçından sonra ilk kez Süper Lig'de kalesinde 5 gol birden gören Başakşehir, bu sezon ise 9. kez sahadan yenik ayrıldı.



Bu sonucun ardından Başakşehir 24 puanda kaldı, Hatayspor ise puanını 35'e çıkardı. Mehmet Topal sakatlandı Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncularından Mehmet Topal, mücadelenin 19. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Mehmet Topal kenara gelirken, Okechukwu Azubuike oyuna dahil oldu.