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Spor

Hatayspor, Başakşehir'i dağıttı: 5-1

30 Ocak 2021 20:10

Süper Lig'de sezona kötü başlayan ve son olarak teknik direktör Okan Buruk ile de yolları ayıran Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor karşısında tutunamadı. Lacivert-turunculular, sahadan 5-1 yenik ayrıldı.

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