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Spor

Hatayspor - Menemen Belediyespor: 0-0

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) STAT: Antakya Atatürk HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Engin Erdem (xx), Emin Yıldırım (xx) HATAYSPOR: Akın (xxx)- Soner (xxx), Oğuz (xxx), Yılmaz (xxx), Selim (xxx) (Dk

11 Mart 2018 20:15

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Engin Erdem (xx), Emin Yıldırım (xx)
HATAYSPOR: Akın (xxx)- Soner (xxx), Oğuz (xxx), Yılmaz (xxx), Selim (xxx) (Dk.65 Hamza Gür xx), Mesut (xxx), Sinan (xxx) (Dk.78 Taha Balcı xx), Mehmet (xxx) (Dk. 78 Faruk Öcal xx), Sadi (xxx), Caner (xxx), Murat (xxx)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xx)-Cihan (xx) (Dk 90 Furkan Bayır x), Veli (xx), Taşkın (xx), Mustafa (xx) (Dk88. Aytaç Deniz xx), Samet (xx), Alberk (xx),Yasin (xx),Mert (xx), Semih (xx), Samet Ali (xx)
SARI KARTLAR: Mehmet, Yılmaz, Mesut (Hatayspor) Semih (Menemen Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 76 Yılmaz Özeren (Hatayspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Hatayspor, 26\'ncı hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Menemen Belediyespor\'la 0-0 berabere kaldı.

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