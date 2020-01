Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

Hatayspor - Keçiörengücü: 0-1

STAT: Atatürk

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Aykut Onar (xx), Murat Altan (xx)

HATAYSPOR: Akın (xx)- Hamza (xx), Selim (x)(Dk.64 Sinan x), Mithat (x)(Dk.85 Gökhan x), Yılmaz (xx), Mesut (xx), Taha (x), Sadi (xx), Volkan (x), Murat (x), Caner (x)(Dk.81 Köksal x)

KEÇİÖDERGÜCÜ: Yakup (xx)- Efe Can (xx)(Dk.90 Uğur ), Berat (xx), Ayhan (xx), İlşas (xx)(Dk.81 Umut x), Burak (xx), Okan Eken (xx), Şahin (xxx)(Dk.90 Abdurrahman xx), Hüseyin (xx), Rıdvan (xx), Okan Baydemir (xx)

GOL: Dk.68 Efe Can (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Mithat, Hamza, Sadi (Hatayspor) Yakup, Efe Can, Burak, Abdurrahman, Rıdvan (Keçiörengücü)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Murat (Hatayspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Hatayspor, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü\'ne 1-0 mağlup oldu.

İki takım karşılaşmaya \'Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yayındayız\' yazılı pankartla sahaya çıktı. .

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 68\'inci dakikasında Efe Can\'la golü bulan Keçiörengücü sahadan 1-0 galip ayrıldı. 90\'ıncı dakikada Hatayspor\'dan Murat, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

