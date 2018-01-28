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Spor

Hatayspor - Keçiörengücü: 0-1

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) Hatayspor - Keçiörengücü: 0-1 STAT: Atatürk HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Aykut Onar (xx), Murat Altan (xx) HATAYSPOR: Akın (xx)- Hamza (xx), Selim (x)(Dk

28 Ocak 2018 19:49

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

Hatayspor - Keçiörengücü: 0-1
STAT: Atatürk
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Aykut Onar (xx), Murat Altan (xx)
HATAYSPOR: Akın (xx)- Hamza (xx), Selim (x)(Dk.64 Sinan x), Mithat (x)(Dk.85 Gökhan x), Yılmaz (xx), Mesut (xx), Taha (x), Sadi (xx), Volkan (x), Murat (x), Caner (x)(Dk.81 Köksal x)
KEÇİÖDERGÜCÜ: Yakup (xx)- Efe Can (xx)(Dk.90 Uğur ), Berat (xx), Ayhan (xx), İlşas (xx)(Dk.81 Umut x), Burak (xx), Okan Eken (xx), Şahin (xxx)(Dk.90 Abdurrahman xx), Hüseyin (xx), Rıdvan (xx), Okan Baydemir (xx)
GOL: Dk.68 Efe Can (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Mithat, Hamza, Sadi (Hatayspor) Yakup, Efe Can, Burak, Abdurrahman, Rıdvan (Keçiörengücü)
KIRMIZI KART:  Dk. 90 Murat (Hatayspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Hatayspor, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü\'ne 1-0 mağlup oldu. 
İki takım karşılaşmaya \'Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yayındayız\' yazılı pankartla sahaya çıktı. .
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 68\'inci dakikasında Efe Can\'la golü bulan Keçiörengücü sahadan 1-0 galip ayrıldı. 90\'ıncı dakikada Hatayspor\'dan Murat, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

(FOTOĞRAFLI)

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