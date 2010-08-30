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HATAY'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI HATAY (A.A)

30 Ağustos 2010 13:44

-HATAY'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI HATAY (A.A) - 30.08.2010 - Hatay'ın Serinyol beldesi Fırnız Yaylası'nda teröristlerle yaşanan çatışma sonrası çıkan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, yaylada devriye görevi yapan jandarma ekipleri ile 2 terörist arasında çıkan çatışmanın ardından meydana gelen orman yangınının tamamen kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yangında 8 hektar örtü, 2 hektar da tepe olmak üzere toplam 10 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü kaydedildi.

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