Hatay'daki korkunç kazada ölenlerin otopsisi sürüyor

Ramazan ÇELİK- Samim SELÇUK/HATAY, (DHA) - HATAY\'ın Altınözü ilçesi yakınlarında, sınırı kaçak yollardan geçen göçmenlerin içinde bulunduğu minibüsün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen 11 kişiden, 6\'sı çocuk 10 Iraklı\'nın otopsisi devam ederken, cenazelerin nerede toprağa verileceği netleşmedi. Kazada ölen minibüs şoförü Mehmet Yiğit\'in ise Adanalı olduğu öğrenildi. Iraklı kaçakların, Asi Nehri civarında sınırın beton blok olmayan kesiminden Türkiye\'ye kaçak olarak girdikleri değerlendiriliyor.

Dün saat 15.00 sıralarında jandarmanın kontrol noktasından kaçan Mehmet Yiğit yönetimindeki 63 AK 749 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 01 FH 921 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada minibüs şoförü Mehmet Yiğit ile birlikte 6\'sı çocuk 10 Iraklı yaşamını yitirdi. Yaralanan 9 kişi de çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren Iraklılar\'ın cenazeleri, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza sonrası adı açıklanmayan kamyon sürücüsü de gözaltına alındı. Yaşamını yitirenlerin otopsisi devam ederken, cenazelerin nerede toprağa verileceği hala netleşmedi. Ölen veya yaralanların herhangi bir yakının da henüz hastaneye gelmediği belirtildi.

Yetkililer, göçmenlerin beton bloklarla çevrili sınır boyunda nereden geçiş yaptıklarını belirlemeye çalışıyor. Iraklılar\'ın Asi Nehri\'nin sınırı belirlediği ve beton bariyer olmayan alandan geçmiş olabileceği belirtilirken, jandarma bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

SINIRI GEÇMEK BİN DOLAR

Daha önce jandarma ekipleri ile çatışmaya giren insan kaçakçıları, Suriye üzerinden Hatay\'a getirdikleri kişi başına bin dolar aldıkları ortaya çıkmıştı. Güvenlik güçlerinin daha önce çok sayıda operasyon yaptığı insan kaçakçıları, farklı yöntemlerle göçmenleri Hatay\'a getirmeye çalışıyor. İnsan kaçakçıları 15 Şubat 2016\'da Yayladağı ilçesinde devriye gezen askerlerle çatışmaya girmiş, Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uygun şehit olmuştu.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, geçen cuma günü insan kaçakçılarına operasyon yaptı. Operasyonda adresi belirlenen

A.E., S.D., S.B., İ.S., A.S., Y.T., A.Y., Y.D. ve O.İ. gözaltına alındı. Göçmenleri yasa dışı yollarla sınırdan geçirerek Türkiye\'ye getirdiği belirlenen kaçakçılar, sorgularının tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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