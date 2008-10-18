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Yaşam

Hatay'daki hırsızı İsviçre'den gördü

İsviçre’de bilgisayar mühendisi olarak çalışan bir kişi Hatay’ın Erzin ilçesinde oturan eşi ve üç çocuğunu, eve giren hırsızlardan koruyabilmek iç

18 Ekim 2008 03:00

İsviçre’de bilgisayar mühendisi olarak çalışan bir kişi Hatay’ın Erzin ilçesinde oturan eşi ve üç çocuğunu, eve giren hırsızlardan koruyabilmek için kurduğu uyarı sistemi sayesinde, eve giren hırsızı anında haber alarak uyarıda bulundu.

Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi’nde üç çocuğuyla birlikte yaşayan Fatma Okatar (33), eşi Oktay Okatar’ın (40) kurduğu uyarı sistemi sayesinde, gece eve giren hırsızın kaçmasını sağladı.
Kurduğu uyarı sistemi sayesinde Erzin’deki evine hırsızın girdiğini İsviçre’de fark eden Okatar, hemen eşi Fatma Okatar’ı aradı. Okatar eşine, "Evde hırsız var. Sakın korkmayın" diye uyarıda bulundu.

Bunun üzerine Fatma Okatar, salonda bulunan hırsızın korkup kaçması için yatak odasının ışığını yaktı. Evde birinin kalktığını anlayan hırsız, 100 YTL ile 2 cep telefonunu çalarak kaçtı.
Fatma Okatar, geçen yıl da evlerine hırsız girdiğini, dizüstü bilgisayarlarını çaldığını, bunun üzerine eşinin bu sistemi kurduğunu söyledi.
Sistem sayesinde eve giren hırsızın fotoğrafının çekildiğini ve bunun İsviçre’de olan eşinin bilgisayarına gönderildiğini anlatan Okatar, uyarı sayesinde hem eşinin hem de kendilerinin huzur ve güven içinde olduklarını söyledi.
Güvenlik güçleri, sistem sayesinde fotoğrafı çekilen hırsızın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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