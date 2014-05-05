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Yaşam

Hatay'daki 'anıt ağaç'a zarar verene 5 yıl hapis

Hatay'da 350 yaşındaki zeytin ağacı 'anıt ağaç'a olarak tescillendi. Buna göre, ağaca zarar verenler 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

05 Mayıs 2014 17:05

Hatay’da “anıt ağaç” olarak tescillenen bin 350 yıllık zeytin ağacına zarar verene 5 yıla kadar hapis ve 500 bin TL’ye kadar para cezası verilecek.

Yavuz Sultan Selim'in Kaptan-ı Deryası ve Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa, Mercidabık Savaşı ile Osmanlı topraklarına katılan Payas'a külliye yapılması için 1574'te Mimar Sinan ve Hassa mimarlar teşkilatına talimat verdi.

Adana-İskenderun yolunda, külliyenin inşa edileceği 15 dönüm zeytin bahçesindeki ağaçlar, biri dışında kesildi.

Sarı Selim Camisi bahçesinde bulunan bin 350 yıllık tarihi ağaç, 1976'da Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından "anıt ağaç" olarak tescillendi.

Taç genişliği 8, gövde çevresi 3,1, gövde çapı 1, taban çevresi 5,4 ve taban çapı 1,72 metre olan ağaç, yılda yaklaşık 300 kilogram zeytin veriyor.

Payas Kaymakamlığı, zarar görmemesi için ağacın yanına uyarı levhası koydurdu.

 

5 yıla kadar hapis

 

Levhada, "Zeytin ağacına çıkmak, dallarına zarar vermek, dokunmak yasaktır. Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 65. maddesine göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 gün para cezası ile cezalandırılır" yazıyor.

Belirtilen kanun maddesinde geçen yıl yapılan düzenlemede, "50 bin liradan 200 bin liraya kadar para cezası" hükmü yerine, "5000 gün adli para cezası" hükmü getirilmişti.

Değişiklik, suç işleyen kişiye, gelir duruma göre günlüğü 20 ila 100 lira arasında hesaplanarak ceza verilmesini öngörüyor.

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